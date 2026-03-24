24 de marzo: Viedma conmemoró los 50 años del golpe con un acto cargado de memoria y reflexión

Cielo Tailmitte, integrante de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, durante su intervención en el acto en Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

Con la presencia de vecinos, familiares de víctimas y autoridades, la Municipalidad de Viedma realizó este martes el acto oficial por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse 50 años del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

La ceremonia se llevó adelante desde las 10 en la sede municipal y reunió a vecinos y vecinas de la comarca, víctimas de delitos de lesa humanidad, familiares de personas desaparecidas y asesinadas, además de representantes de instituciones y de los tres poderes del Estado.

Un acto con fuerte participación y mensajes de memoria

El encuentro contó con la presencia del intendente Marcos Castro, quien encabezó la jornada junto a funcionarios municipales y referentes de derechos humanos.

Durante el acto, también se compartió un mensaje del gobernador Alberto Weretilneck, quien no pudo estar presente por compromisos de agenda, pero envió su reconocimiento a la actividad. En su carta destacó la importancia de «mantener viva la memoria como pilar fundamental de la democracia» y reafirmó el compromiso con los valores de verdad, justicia y derechos humanos.

La jornada incluyó además una intervención artística a cargo del músico local Emmanuel Tejerina, quien interpretó canciones vinculadas a la memoria colectiva.

También tomó la palabra Cielo Tailmitte, integrante de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado de Viedma y Carmen de Patagones, quien brindó un mensaje atravesado por la memoria, pero también por una fuerte mirada sobre el presente. «Sabemos de dónde venimos, pero también tenemos que pensar a dónde queremos ir y a dónde no vamos a permitir que nos lleven. Eso se construye colectivamente, con compromiso», expresó.

Marcos Castro: «No es un día más»

En su discurso, el intendente Castro remarcó el significado de la fecha: «No es un día más. Sabemos que cada 24 de marzo recordamos, reflexionamos y nos encontramos», expresó.

Y agregó: «A 50 años de quizás la etapa más dura y más oscura de nuestra historia, merecemos hacer un análisis de contexto, volver sobre lo que no queremos que vuelva a suceder y alzar la voz».

El intendente Marcos Castro encabezó el acto. Foto: Marcelo Ochoa.

En otro tramo, también hizo referencia a la responsabilidad del Estado: «Si en algún momento en la historia de estos 50 años hubo cosas por hacer que no se hicieron, planteos que no se debieron haber hecho y no se hicieron, o situaciones que afectaron a víctimas y familiares, vayan mis disculpas».

Además, destacó el valor del acompañamiento en la jornada: «Para mí hoy la palabra es gratitud, por quienes están acá, acompañando«.

La memoria como construcción colectiva

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Manuel Chironi, subrayó la importancia de estas instancias en un nuevo aniversario «redondo», que invita a resignificar la historia y fortalecer su transmisión cultural.

Vecinos, familiares de víctimas y autoridades participaron del acto en Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

En ese contexto, remarcó el trabajo que se viene realizando en escuelas, con intervenciones como la pintada de pañuelos y actividades educativas destinadas a jóvenes.

La conmemoración en Viedma forma parte de una agenda más amplia en la comarca, que incluye actividades culturales, artísticas y de reflexión durante toda la semana, con el objetivo de mantener viva la memoria y reafirmar el compromiso democrático.