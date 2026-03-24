24 de Marzo: miles de personas marcharon en Bariloche para mantener viva la memoria a 50 años del golpe militar

Miles de personas marcharon esta tarde de martes hasta el Centro Cívico de Bariloche por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. (foto Marcelo Martínez)

El repudio al golpe de Estado perpetrado por las fuerzas armadas hace 50 años en el país, que abrió la puerta a la última dictadura, movilizó ayer a una multitud en Bariloche. Más de 8 mil personas de numerosas organizaciones de derechos humanos, sociales, culturales, gremiales, de comunidades mapuches, de varios partidos políticos (opositores al Gobierno de Milei) estrecharon filas en las calles de esta ciudad para mantener viva la memoria y gritar otra vez: “Nunca más”.

La conmemoración por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia congregó a una multitud pocas veces vista en esta ciudad. Miles de personas -de todas las edades- decidieron salir a marchar para defender la democracia y recordar las atrocidades cometidas durante la última dictadura militar. Familias, jubilados, militantes de muchas organizaciones y miles de jóvenes se sumaron a la convocatoria.

La marcha comenzó en Onelli y Brown. A los largo del recorrido, se fueron incorporando manifestantes y cuando llegaron a la calle Mitre, la columna se extendía por casi 10 cuadras.

Las murgas le aportaron el ritmo y el color a la manifestación. También, la militancia de todos los partidos y organizaciones gremiales y sociales alzaron la voz contra los responsables del golpe militar. También, hubo consignas contra el Gobierno de Milei.

Una brisa fría soplaba desde el oeste cuando la marcha se desarrolló. Muchos manifestantes recurrieron al mate para mantener el cuerpo caliente.

Los mensajes de cientos de carteles

Cientos de carteles con mensajes de repudio al golpe militar y al Gobierno nacional se mezclaron con las banderas de las agrupaciones políticas, sociales y sindicales. Hubo carteles que reclamaban por la liberta de la expresidente Cristina Fernández, que portaban militantes peronistas. También, abundaron los pañuelos blancos.

Una mujer con una bandera argentina saludaba desde un balcón de un edificio ubicado sobre la calle Mitre, casi Quaglia, a los manifestantes que no paraban de cantar, mientras los redoblantes y los bombos marcaban el paso.

Alrededor de las 18, la columna comenzó a entrar a la Plaza de los Pañuelos, en el Centro Cívico de Bariloche, que quedó cubierta en un 70 u 80 por ciento aproximadamente.

Un enorme kultrun de tela cubría desde la mañana la estatua del expresidente Julio Argentino Roca. Una bandera con la palabra genocidas y los nombres de Roca, el dictador Rafael Videla y de la exministra de Seguridad de Nación (hoy senadora de la Libertad Avanza) Patricia Bullrich completaba la escena.

En el Centro Cívico, los pañuelos lucían más blancos porque habían sido repintados por la mañana. En la previa del acto principal hubo música. Algunas canciones con letras de protesta contra el Gobierno de Milei.

Después, fue el turno de los oradores que coindicieron en el repudio a los 50 años del golpe militar y criticaron el negacionismo del presidente Milei y las políticas de su Gobierno.