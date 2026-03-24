A 50 años del golpe, una multitud marchó en Roca por Memoria, Verdad y Justicia

En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, y al cumplirse 50 años del golpe cívico-militar de 1976, una multitud se movilizó este 24 de marzo en General Roca para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado y reafirmar el compromiso con los derechos humanos.

Bajo la consigna de Memoria, Verdad y Justicia, organismos de derechos humanos encabezaron la convocatoria que tuvo como punto de encuentro la Plaza Manuel Belgrano. Desde allí, y con una importante presencia de vecinos, organizaciones sindicales, estudiantiles y militancia en general, se dio inicio a la marcha por el centro de la ciudad.

La jornada comenzó el lunes por la noche con una vigilia y este martes marcharon luego de intervenciones artísticas. Hubo una destacada participación de la comunidad de IUPA, que interpretó la emblemática canción “Los Dinosaurios” de Charly García, en un momento cargado de emoción y memoria colectiva.

Luego, la movilización avanzó con una gran participación, ocupando más de seis cuadras y reflejando una fuerte convocatoria. Entre las principales consignas, se destacó la reivindicación de los derechos conquistados en democracia y la reafirmación del reclamo por los más de 30 mil desaparecidos.

Las actividades continuarán con una lectura comunitaria, una obra de teatro y la proyección de un documental.

A cinco décadas del golpe, la ciudadanía argentina volvió a salir a la calle para sostener la memoria activa y el compromiso con el Nunca Más.