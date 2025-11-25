25N: en cuatro años más de 25 mil mujeres denunciaron ser víctimas de violencia de género

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres la deuda sigue pendiente. (FOTO: Archivo)

En los últimos cuatro años, 25.119 mujeres sufireron violencia doméstica en vínculos de parejas o exparejas, de las cuales el 65% relató que la frecuencia era diaria o semanal. Los datos fueron difundidos por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El 69% de ellas denunciaron hechos violentos por parte de sus exparejas, el 28% las denuncias se dirigieron a cónyuges o parejas convivientes y el 3% a novios.

El 99% fue víctima de violencia psicológica que incluyó expresiones desvalorizantes, humillantes o de descrédito en el 64% de la víctimas, insultos sexistas en un 51%, gritos declardos por el 48% de las mujeres, manipulación en el 47%, celos en el 45%, exigencia de obediencia o sumisión en el 42% y el 40% de las mujeres denunció control, restricción o vigilancia constante.

«El 60% de estos actos ocurrieron en ámbitos privados y en el 67% de ellos se registró la exposición de niñas, niños y adolescentes a estas situaciones de violencia psicológica», determinó el informe.

El 58 por ciento de las mujeres dejó constancia de ser víctima de violencia física. Las manifestaciones más usuales fueron arrinconamientos, sacudones, empujones, zamarreos o forcejeos (68%); golpes de puño (51%); sujeciones, agarres o inmovilizaciones corporales (29%); bofetadas (28%); tironeos o agarres de pelo (28%), y agresiones físicas mediante sujeciones de cuello (23%). El 79% de estos actos ocurrieron en ámbitos privados y el 53% provocaron lesiones en los cuerpos de las mujeres.

«En el 39% de los casos se registró la exposición de niñas, niños y adolescentes a situaciones de violencia física; el 9% ocurrieron mientras las mujeres violentadas estaban embarazadas, y el 7% mientras sostenían en brazos a bebés o niñas o niños», se agregó.

Cuatro de cada diez mujeres fueron víctimas de violencia económica patrimonial por incumplimiento de la obligación del pago de cuotas alimentarias de hijos e hijas en común

Las manifestaciones más frecuentes de violencia económica patrimonial, en tanto, fueron incumplimiento de obligaciones alimentarias en parejas parentales no convivientes (49%); apropiación, venta o destrucción de bienes (32%); retaceo o inexistencia de aportes económicos para manutención de hijas/os o gastos del hogar (23%); retención o sustracción de dinero (20%); y limitación o control sobre el uso del dinero o de los gastos (17%).

En el 55% de los casos de violencia económica patrimonial se registró más de una manifestación en una misma presentación.

El 11% de las mujeres revelaron haber sido víctimas de violencia sexual, que incluye relaciones sexuales en contra de la voluntad de ellas con uso de la fuerza física, forzamientos, actos sexuales incómodos, humillantes o degradantes; relaciones mediante amenazas, intimidaciones o coerxión y negativa al uso de métodos anticonceptivos. En el 6% se identificó el tipo de violencia sexual bajo la modalidad digital.

Vulnerabilidad y alto riego

El informe “Formas de ejercicio de la violencia contra las mujeres en vínculos de parejas o exparejas” determinó también que el 65% de las mujeres afectadas denunció que los episodios de violencia tenían una frecuencia diaria o semanal.

«El 35% de las mujeres denunciantes se hallaba en situaciones de altísimo o alto riesgo, según lo evaluado por los equipos interdisciplinarios de la OVD al momento de las presentaciones. El tiempo promedio de vínculo con los denunciados fue de 10 años mientras que el tiempo promedio de maltrato fue de 7 años». se informó.

El promedio de edad de estas mujeres que fueron relevadas fue de 36 años y el 39% eran migrantes. El 76% tenía hijas/os convivientes al momento de su presentación en la OVD.