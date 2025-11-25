Sol Despeinada, la médica influencer llega a Roca por el Día de la No Violencia contra las Mujeres

Cada 25 de Noviembre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. En toda la región, Río Negro y Neuquén, habrá actividades y particularmente en Roca, una de las convocatorias es del Consejo Local de Mujeres Diversas.

El conversatorio-panel «Cuando la salud duele: del cuerpo individual al reclamo colectivo», es la propuesta que tiene como objetivo repensar el sistema de salud desde el feminismo y los derechos humanos en la región. Para hacerlo, llegará a la ciudad la referente nacional Sol Ferreyra, más conocida como Sol Despeinada, quien brindará una charla abierta.

Será el próximo viernes 28 de noviembre a las 17 en el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (Fadecs) de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) de Roca, en Mendoza y Perú.

La médica, docente y comunicadora feminista argentina, Sol Ferreyra, es conocida por su divulgación sobre género, salud sexual y reproductiva. Tiene un estilo que combina el rigor científico con el humor para desmitificar temas de sexualidad y contribuir a la lucha por los derechos de las mujeres y disidencias.

A través de su Instagram @sol_despeinada, la influencer aborda temáticas que giran en torno a género, diversidad sexual, derechos humanos, educación sexual integral, violencias, activismo digital y tiene un especial enfoque en salud travesti-trans.

Además, ese mismo día habrá un panel local denominado “Salud en el territorio” liderado por referentes de organizaciones que integran el espacio organizador como la Campaña por la Emergencia en Violencia contra las Mujeres, la Campaña contra la Violencia Gineobstétrica y La Favio. Desde distintas ópticas, pondrán sobre la mesa las problemáticas y desafíos del acceso a la salud.

La actividad es gratuita y está dirigida a toda la comunidad. “Será un espacio para escuchar, incomodar, repensar y seguir construyendo”, advirtieron desde el espacio convocante y agregaron: “Para pensar juntxs, levantar la voz y seguir luchando por una salud feminista y con perspectiva de derechos”.

El Consejo Local de Mujeres Diversas surgió en Roca a través de la Ordenanza Nº 4854 hace siete años, en septiembre de 2018. Nació por la necesidad de dar contención, asesoramiento y capacitación a las mujeres y disidencias de la ciudad sobre distintas temáticas que las atraviesan.

Desde Roca, el consejo viene trabajando con preocupación desde el inicio del año en diferentes falencias en el sistema de salud y particularmente en el hospital Francisco López Lima como la falta de atención adecuada hacia mujeres, falta de insumos, derivaciones de partos, falta de médicos en ginecología.

Por este motivo, se plantearon abordar el eje salud en el marco del 25 de noviembre. “Una de nuestras funciones es la de observar y hacer cumplir las políticas públicas que competen a mujeres y disidencias«, cerraron.

25N: quién es Sol Despeinada

Se recibió de médica en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), realizó posgrados en Sexología Clínica y Cannabis Medicinal y está formada en Educación Sexual Integral (ESI). En torno a la salud sexual y reproductiva, “Sol Despeinada” trabaja sobre Infecciones de Transmisión Sexual, Métodos Anticonceptivos, genitalidad y su estudio crítico, Interrupción Legal del Embarazo e Interrupción Voluntaria del Embarazo y ciclo menstrual.

Sol cuenta con más de siete años de experiencia en medios de comunicación (FiloNews, Urbana Play, Radio Metro, Radio Nacional Rock, LUZU TV, Posdata, TV Pública) y también actividades presenciales como cursos y charlas en Ciudad Cultural Konex. Incursionó en teatro con un unipersonal de temporada completa en Calle Corrientes y participó del elenco 2022 de “SEX” de Jose Maria Muscari.

25N: por qué se celebra el Día de la No Violencia contra las Mujeres

La fecha fue proclamada por las Naciones Unidas en 1999 para visibilizar y combatir la violencia que sufren las mujeres en el mundo.

Es en homenaje a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal de República Dominicana, quienes fueron asesinadas en 1960 por órdenes del dictador dominicano Rafael Trujillo durante la dictadura militar de ese país.

En 1981, en el 1° Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se propuso que el 25 de noviembre fuera un día de lucha contra la violencia hacia las mujeres, en conmemoración del asesinato de las hermanas quienes rápidamente se convirtieron en un símbolo de resistencia. Su asesinato a manos de agentes del gobierno, fue un acto de violencia política y de género.