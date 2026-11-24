El vocero presidencial, Adrián Ravier, descartó este martes una posible salida del ministro de Economía, Luis Caputo, del Gobierno y defendió su gestión en medio de un escenario de tensión cambiaria y financiera, con el dólar oficial por encima de los $1.600 y el riesgo país en su nivel más alto del año.

Ravier descartó la salida de Caputo

“Descartamos la especulación mediática de la salida de Caputo”, afirmó Ravier durante una conferencia de prensa. Además, destacó el rol del funcionario dentro del equipo de Javier Milei: “Es uno de los más importantes de este Gobierno. Su tarea habla de lo importante que es”.

Según detalló La Nación, las versiones sobre una posible renuncia surgieron en un contexto de presión sobre el mercado cambiario. El dólar oficial registró su cuarto incremento consecutivo y alcanzó un nuevo máximo anual, mientras que el riesgo país trepó a los 1.106 puntos.

Ravier defendió el programa económico y lo calificó como un “programa de estabilización exitoso”. Sostuvo que la gestión permitió ordenar la macroeconomía y reducir el riesgo país, que al inicio del Gobierno superaba los 2.500 puntos.

También anticipó que la inflación continuará en una tendencia descendente, aunque aclaró que la baja no necesariamente se reflejará todos los meses.

En paralelo, se refirió a la posibilidad de una recesión técnica, que se conocerá con mayor precisión en diciembre, cuando se publiquen los datos del tercer trimestre. Afirmó que julio registró una caída de la actividad, mientras que agosto y septiembre habrían mostrado resultados positivos.

“Todos los analistas coinciden en que 2026 va a ser un año de crecimiento”, sostuvo, y señaló que la economía enfrenta un escenario internacional complejo, marcado por shocks externos.