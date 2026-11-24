El Acuatlón de Ingeniero Huergo tuvo una gran participación de atletas de la región. (Fotos: Municipio de Ing. Huergo)

Con una destacada convocatoria de 80 deportistas de distintos puntos de la región, el domingo pasado se llevó a cabo con éxito una nueva edición del Acuatlón de Ingeniero Huergo. La exigente competencia, organizada por el municipio local, puso a prueba la resistencia de los participantes en un circuito combinado.

La actividad comenzó en las aguas del canal grande, donde los atletas debieron completar un tramo de 1,5 kilómetros de natación. Tras salir del agua y realizar la transición, la competencia continuó con un circuito de 6,4 kilómetros de running por la localidad.

El podio del Acuatlón en masculino individuales.

En la clasificación general individual, el dominio fue para los atletas de General Roca. En la rama masculina, Francisco Amadini se quedó con el primer puesto, seguido por Santiago Flores y Rodrigo Sede.

Por el lado de las damas, Estefanis Santibáñez subió a lo más alto del podio, escoltada por Brenda Moltifiori y Karen Curilao.

Las postas caballeros con Corrías y Lorente Trevisani en lo más alto.

En la modalidad por equipos, la dupla integrada por Benjamín Lorente Trevisani (Allen) y Alexis Corrias (G. Roca) marcó el ritmo de la jornada y se quedó con el triunfo en la categoría Posta Caballeros hasta 80 años.

Todos los podios del Acuatlón de Ingeniero Huergo

Individual Masculino

Francisco Amadini Santiago Flores Rodrigo Sede

Individual Damas

Estefanis Santibáñez Brenda Moltifiori Karen Curilao

Posta Caballeros (Hasta 80 años)

Benjamín Lorente Trevisani – Alexis Corrias Damián Argat – Nelson Torres Mauro Nasisi Andreini – Federico Berazategui

Posta Caballeros (Más de 80 años)

Héctor Llanquinao – Mario González César Colla – Facundo Lucero Esteban Linhardo – Marcos Sepúlveda

Posta Damas (Hasta 80 años)

María Lupe Monasterio – Angie Antoli

Posta Damas (Más de 80 años)

Ángela Quintero – Raquel Contreras Marianela Pérez – Mariela López

Posta Mixta (Hasta 80 años)

Mariano Figueroa – Carolina Melchiori Matías Galván – Marilyn Fontana Santiago Mellado – Rocío Menica

Posta Mixta (Más de 80 años)