El escenario político del norte neuquino definió un nuevo candidato de cara a las elecciones de 2027 en Andacollo. Primero Neuquén oficializó la postulación del exintendente, Ariel Aravena, para regresar a la jefatura comunal bajo el sello del espacio que lidera el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, pero con fuerte sintonía con el gobernador Rolando Figueroa.

Tras dedicarse durante los últimos años a la actividad privada al frente de su agencia de viajes de turismo, Aravena formalizó su retorno a la competencia electoral. «Tomé la decisión de involucrarme en el armado de un proyecto local», señaló el dirigente al confirmar su candidatura.

El postulante cuenta con antecedentes en la función pública, donde se desempeñó como director de Deportes, concejal y dos veces intendente por el Movimiento Popular Neuquino (MPN) durante los períodos consecutivos 2011-2015 y 2015-2019.

La llegada de Aravena a una nueva candidatura en Andacollo

Según difundieron, la propuesta actual surgió tras una serie de encuentros barriales con residentes históricos y jóvenes de la ciudad. En ese sentido, Aravena indicó que recorrerá los barrios acompañado por vecinos sin militancia previa que aportan «una mirada renovadora, crítica y constructiva para nuestro pueblo».

Al diagnosticar la situación institucional del municipio, el referente de Primero Neuquén planteó la necesidad de conformar equipos técnicos, sostener cuentas equilibradas y trazar una agenda de gestión a largo plazo.

Dentro de ese esquema, ubicó el recambio generacional como eje central tanto del armado político como del diseño de las políticas públicas. «En los jóvenes vamos a encontrar el camino del desarrollo que nos merecemos», afirmó el exjefe comunal, quien propuso crear ofertas educativas vinculadas con la salida laboral y recuperar la infraestructura deportiva local para favorecer el arraigo.

El regreso de Aravena a la disputa electoral toma como referencia la administración de Mariano Gaido en la capital provincial, dirigente con quien mantiene una relación de varios años. Sobre el jefe comunal neuquino, remarcó que «siempre lo caracterizó la capacidad de escucha y es admirable el trabajo como intendente que está llevando adelante en nuestra capital». Desde Primero Neuquén señalaron que buscan trasladar al interior provincial ese modelo basado en el orden fiscal, la cercanía con los vecinos y la ejecución de obra pública.

Asimismo, el candidato subrayó su vínculo político y personal de décadas con el gobernador Rolando Figueroa. Al referirse al mandatario provincial, expresó: «Es sin duda el dirigente más importante que ha dado el norte neuquino y está saldando una deuda histórica que la política neuquina tiene con el norte». Bajo esa premisa, planteó articular las obras estratégicas del Ejecutivo provincial con la gestión municipal para impulsar la integración territorial y la actividad económica de la región.

Las propuestas de Primero Neuquén para Andacollo

La plataforma difundida por el espacio de Aravena detalla cinco líneas de acción prioritarias en materia de obra pública, servicios, urbanismo, políticas sociales y empleo municipal:

En primer lugar, el programa propone dar continuidad a la totalidad de las obras públicas anunciadas por el gobernador Figueroa para la localidad, con seguimiento técnico y celeridad en cada frente de trabajo. En el plano ambiental y de servicios urbanos, contempla implementar un sistema integral de gestión de residuos sólidos urbanos que incorpore una planta de separación, junto con el mejoramiento de los espacios públicos en todos los barrios.

En materia de ordenamiento territorial, la iniciativa prevé un plan de desarrollo urbano orientado a facilitar el acceso a la tierra y a la vivienda en armonía con el entorno cordillerano. En el área social, proyecta la creación de un espacio físico propio para los adultos mayores, el diseño de una política pública para el abordaje de las adicciones y el relanzamiento de las disciplinas deportivas comunitarias.

Finalmente, respecto de la administración interna de la comuna, Aravena comprometió una recomposición en los haberes del trabajador municipal —que definió como una «reparación histórica»— acompañada por la jerarquización de la carrera administrativa.