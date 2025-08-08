A la espera de la nieve, alerta por lluvia: las zonas afectadas en Neuquén y Río Negro este domingo

Con la expectativa en aumento en la zona andina por el regreso de la nieve, que por ahora se viene ausentando en agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por lluvias intensas en zonas de Neuquén y Río Negro. Mirá cuáles son.

El organismo precisó las implicancias de la advertencia y pronosticó áreas afectadas «por lluvias persistentes», que podrán acumular «entre 15 y 30 milímetros», con la posibilidad de que se superen esas marcas «de manera puntual».

Además, indicó que «no se descarta que los fenómenos sean en forma de nieve en las zonas más altas». El aviso rige, en todos los casos, para la noche del domingo y es de nivel amarillo, por ahora.

Alerta por lluvias en Neuquén y Río Negro este domingo: las zonas afectadas

En Neuquén, la única zona afectada por la alerta es el departamento de Los Lagos, cuya cabecera es Villa La Angostura.

Del otro lado del límite interprovincial, en Río Negro, el SMN puso en alerta a los siguientes sectores:

Bariloche

Cordillera de Pilcaniyeu

Cordillera de Ñorquincó



Alerta amarilla por lluvias en Neuquén y Río Negro: las recomendaciones

Evitá actividades al aire libre.

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.

Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Crece la expectativa por la nieve: el día clave en Neuquén y Río Negro

La temporada de invierno aún no termina, este fin de semana se espera la llegada de nevadas en Neuquén y Río Negro.

El domingo será el día clave, y el más esperado en la zona cordillerana. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esta jornada se verá marcada por las lluvias y las nevadas.

Ese día se esperan mínimas por debajo de los 0°C y máximas que se acercarán a los 8°C.

Las nevadas llegarán el domingo por la mañana, extendiéndose durante toda la jornada. Para el lunes, seguirán las lluvias.