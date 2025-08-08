Nieve en la cordillera de Neuquén y Río Negro: el mapa para seguirla y cuál será el día clave de este fin de semana

La temporada de invierno aún no termina, este fin de semana se espera la llevada de nevadas en Neuquén y Río Negro. Mirá el mapa día a día con los detalles del pronóstico para Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y más.

Para el viernes en la cordillera de Neuquén y Río Negro se esperan días soleados con temperaturas que oscilarán entre los -3°C y los 8°C. Los viento serán leves y los cielos estarán despejados.

Mapa: un sábado con niebla en la cordillera de Neuquén y Río Negro, la previa a lo que será el domingo nevado

Para el sábado, la cordillera espera un inicio de jornada con niebla, lo que podría afectar el tránsito en las rutas de Neuquén y Río Negro. Las temperaturas oscilarán entre los 0°C y los 10°C.

Por la tarde, los cielos continuarán nublados y el nivel de humedad se incrementará.

Mapa del domingo: el día clave para la nieve en la cordillera de Neuquén y Río Negro

El domingo será el día clave, y el más esperado en la zona cordillerana. Según el Servicio Meteorológico Nacional, esta jornada se verá marcada por las lluvias y las nevadas.

Ese día se esperan mínimas por debajo de los 0°C y máximas que se acercarán a los 8°C.

Las nevadas llegarán el domingo por la mañana, extendiéndose durante toda la jornada. Para el lunes, seguirán las lluvias.