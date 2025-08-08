ESCUCHÁ RN RADIO
Nieve en la cordillera de Neuquén y Río Negro: el mapa para seguirla y cuál será el día clave de este fin de semana

Los pronósticos indican la llegada de nieve para este fin de semana en la cordillera de Neuquén y Río Negro.

La nieve se espera para el domingo. Foto Catedral Alta Patagonia.

La temporada de invierno aún no termina, este fin de semana se espera la llevada de nevadas en Neuquén y Río Negro. Mirá el mapa día a día con los detalles del pronóstico para Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura y más.

Para el viernes en la cordillera de Neuquén y Río Negro se esperan días soleados con temperaturas que oscilarán entre los -3°C y los 8°C. Los viento serán leves y los cielos estarán despejados.

Mapa: un sábado con niebla en la cordillera de Neuquén y Río Negro, la previa a lo que será el domingo nevado

Para el sábado, la cordillera espera un inicio de jornada con niebla, lo que podría afectar el tránsito en las rutas de Neuquén y Río Negro. Las temperaturas oscilarán entre los 0°C y los 10°C.

Por la tarde, los cielos continuarán nublados y el nivel de humedad se incrementará.

Mapa del domingo: el día clave para la nieve en la cordillera de Neuquén y Río Negro

El domingo será el día clave, y el más esperado en la zona cordillerana. Según el Servicio Meteorológico Nacional, esta jornada se verá marcada por las lluvias y las nevadas.

Ese día se esperan mínimas por debajo de los 0°C y máximas que se acercarán a los 8°C.

Las nevadas llegarán el domingo por la mañana, extendiéndose durante toda la jornada. Para el lunes, seguirán las lluvias.


