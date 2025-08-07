Cuándo vuelve la nieve: el pronóstico que ilusiona con paisajes blancos en Neuquén y Río Negro

Como se informó días atrás, la nieve tendría fecha de regreso en la zona, donde se la espera con ansiedad, sobre todo, en las localidades cordilleranas que tienen en ella un gran atractivo turístico. Esto dice el último pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para Neuquén y Río Negro en cuanto a la posibilidad de nevadas en los próximos días.

En principio, el día clave sería el domingo, cuando el organismo regional espera que se generalice un frente que traerá precipitaciones, algunas en forma de lluvia y otras como nieve, que podrán darse en la zona andina de las dos provincias.

Nieve en Villa La Angostura: esto dice el pronóstico

De acuerdo a la AIC, los angosturenses observarían nieve desde el domingo, con la posibilidad de que se quede, mezclada con lluvia, también el lunes y el martes.

En todos los casos, las nevadas serían «débiles», generalizándose en horas de la noche.

Para el domingo, el organismo pronostica una jornada atravesada por las precipitaciones, una máxima de 4°C y una mínima de 3°C. Las lluvias, presentes desde la mañana, darían paso a la nieve una vez arribada la noche.

San Martín de los Andes con nieve «moderada»

Al igual que en La Angostura, en San Martín de los Andes la vuelta de la nieve sería el domingo, también durante la noche.

La AIC pronóstica lluvias para el día y nevadas «moderadas» para la noche. La máxima se aguarda en 4°C, mientras que la mínima se estima en 2°C. El viento, por su parte, rondaría los 30 kilómetros.

En el caso puntual de la nieve, la entidad prevé que se mantenga hasta el lunes, con periodos «débiles» y la posibilidad de acumulados de cierta envergadura.

Qué pasa con la nieve en Bariloche: el pronóstico oficial

Para la ciudad más poblada de la región cordillerana, las estimaciones anticipan nieve hacia la noche del domingo, aunque de manera débil.

Ese día empezará con chaparrones «aislados», una máxima de 6°C y ráfagas de hasta 43 km/h desde el sector oeste.

En horas de la noche, las condiciones desmejorarían, generando un escenario favorable para el desarrollo de «nevadas débiles». La temperatura se espera que sea de 4°C y el viento, cercano a los 50 km/h.

La nieve, de todas formas, no se extendería más allá de las primeras horas del lunes.

El pronóstico de nieve en El Bolsón: cuándo llega

Por otra parte, El Bolsón también aparece con opciones de pintarse de blanco, como en los anteriores casos, desde el domingo.

La nieve, informó la AIC, se daría en horas de la noche con episodios «débiles» y luego de una jornada que empezará lluviosa. La temperatura ayudaría, ya que la máxima de 7°C pasaría a una mínima de -2° por la noche.

En cuanto al resto de la semana, las nevadas se prolongarían al lunes, otra vez durante la noche.