¿A qué hora llega el frente frío?: el cronograma de tormentas y vientos, mapa de las zonas más afectadas

La primavera y el Día del Estudiante llegan con tormentas y viento: ¿cómo afectará a Neuquén y Río Negro?

El escenario meteorológico en Argentina ha dado un giro radical. Luego de un lunes donde el norte de la Patagonia tuvo temperaturas récord —lideradas por San Antonio Oeste con 39,2 °C y seguidas por El Bolsón y Madryn con más de 38 °C—, un frente frío avanza desde el sur, desplazando el calor y activando alertas críticas en gran parte del territorio nacional.

Mapa de alertas: ¿dónde golpearán las tormentas más fuertes?

Para lo que resta de este martes 6, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas localmente fuertes. El fenómeno, potenciado por el choque de masas de aire, afectará principalmente a:

Cuyo y Centro: noreste de Mendoza, San Luis y gran parte de Córdoba.

noreste de Mendoza, San Luis y gran parte de Córdoba. Región Pampeana: norte de La Pampa y el centro-noroeste de Buenos Aires, incluyendo el sur de Santa Fe.

Se espera que estas zonas enfrenten ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y la probabilidad de caída de granizo, con lluvias que podrían ser copiosas en periodos muy breves.

El miércoles llega el frente frío al AMBA y la Costa

A medida que el frente frío avance lentamente hacia el este, el miércoles 7 la inestabilidad se trasladará a la Costa Atlántica bonaerense y al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Si bien las lluvias serán aisladas, el factor determinante será el viento. El sistema también comenzará a propagarse hacia el Litoral y el Noroeste (NOA), llevando el alivio térmico tras el sofocón del inicio de semana.

El fenómeno más preocupante para las próximas horas es la intensificación del viento del sudeste (sudestada).

Costa Atlántica: ráfagas superiores a los 60 km/h a partir del miércoles.

ráfagas superiores a los a partir del miércoles. Río de la Plata: hacia la noche del miércoles, los vientos podrían superar los 70 km/h.

Esta persistencia del viento del sudeste empujará las aguas del río hacia la costa, provocando una crecida muy importante.

Se estima que el pico de la marea llegará a los puertos del AMBA hacia la madrugada y mañana del jueves 8, con alturas que podrían superar los 3 metros, lo que generará anegamientos en las zonas ribereñas más bajas.