¿Adiós al calor en Las Grutas?: La lluvia y el viento fuerte toman el protagonismo, qué pasa con las mareas extraordinarias

El clima en el principal balneario rionegrino está por dar un giro drástico. Tras el intenso calor del inicio de semana, Las Grutas y San Antonio Oeste entran en una etapa de fuerte inestabilidad marcada por la llegada del viento sudeste, un desplome de la temperatura y el fenómeno de mareas extraordinarias que suele reducir el espacio de playa de forma repentina.

Martes 6: tarde de viento y precaución en la playa

Lo que resta de este martes estará marcado por el viento. Aunque la máxima llegará a los 29°C, las ráfagas del sector sudeste serán persistentes:

Viento: velocidades constantes de hasta 41 km/h.

velocidades constantes de hasta 41 km/h. Ráfagas: picos de 59 a 60 km/h, lo que puede generar voladuras de sombrillas y objetos en el sector de arena. Se recomienda a los turistas asegurar sus pertenencias o retirarse de la zona de playa si el viento dificulta la visibilidad.

Miércoles 7: baja la temperatura y llegada de la lluvia

Mañana miércoles el panorama cambiará por completo. El «horno» rionegrino se apagará para darle paso a un ambiente casi otoñal:

La máxima caerá apenas a los 20°C (9 grados menos que hoy), con una mínima de 15°C. El cielo permanecerá nublado y se esperan lluvias persistentes, especialmente durante la mañana y la noche. Las actividades al aire libre se verán seriamente condicionadas.

El peligro de las mareas extraordinarias

A este combo meteorológico se suma un factor crítico para la costa rionegrina: las mareas extraordinarias. Debido a la persistencia de los vientos del sudeste, se espera que el mar alcance niveles superiores a los habituales.

Este fenómeno, conocido localmente por «achicar» la playa rápidamente, puede sorprender a los turistas en las zonas de la restinga o cerca de los acantilados. Se recomienda consultar la tabla de mareas antes de bajar a la costa y evitar dejar vehículos o pertenencias en áreas que puedan ser alcanzadas por la pleamar extraordinaria.