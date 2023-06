Abusos en jardines de infantes de Neuquén: Educación habló de actualizar protocolos

Familias del jardín de infantes que funciona en la escuela 140, en el barrio Don Bosco tercero de Neuquén, hicieron pública un presunto caso de abuso sexual infantil por parte de un profesor de la institución. Desde Educación informaron cómo se está abordando la situación y mencionaron la necesidad de actualizar los protocolos.

“Es una manifestación de presunto abuso. Que con fecha 24 de abril se aproximan a la escuela, hacen esta manifestación de lo sucedido. El equipo directivo del establecimiento, hacen las actas respectivas y aplicando el protocolo comunican obviamente a la supervisora de Nivel Inicial. E inmediatamente se levantó las actuaciones con denuncia al 102 y por consiguiente, también desde la administrativo, se toma intervención desde la defensoría”, informó Patricia Cressatti, directora provincial Educación Primaria, en diálogo con «Arranquemos» en RÍO NEGRO RADIO.

Dijo que por ahora no tienen información de otros casos en la escuela. Indicó que el docente estaba con una licencia previa a la manifestación de presunto abuso. Volvió el 2 de mayo y ahora está con una licencia extendida.

Señaló que se hizo una reunión con la comunidad educativa donde intervino jefatura de Supervisión, la dirección de Nivel Primario, de Nivel Inicial, supervisoras, integrantes del Centro de Atención a la Víctima y representantes del sindicato ATEN.

Dijo que este lunes seguirán los encuentros, con reuniones por grados. Señaló que son espacios para despejar dudas y para que los padres y madres puedan “manifestar sus inquietudes”.

Sobre el cuestionamiento que hizo un grupo de padres de que la situación no se abordó correctamente, Cressatti sostuvo que “el equipo directivo actuó como lo hace habitualmente, en resguardo de las infancias”. Dijo que en primer término fue una manifestación de un presunto abuso. “La escuela lo que hace es tomar actas. No hubo denuncia, ni se acercó denuncia ante organismos judiciales como puede ser una comisaría o la Defensoría o la Fiscalía”, aclaró.

Además enfatizó que hubo una solicitud de la familia que acusó al profesor, “del resguardo de esa manifestación de la presunta situación de abuso”.

La familia fue citada cuatro veces por el 102. «En la escuela obviamente, mientras se hacen las actuaciones administrativas, muchas veces llegan solicitud de informes de la Defensoría. Hasta la fecha no habían llegado porque uno presume que está todo en una etapa de investigación. No es fácil trabajar con las infancias, son los tiempos de las infancias, muchas veces y no la de los adultos, entonces vamos esperando esos tiempos. Y bueno, en consecuencia, también a veces la escuela va actuando según los requerimientos, en este caso puntual», amplió

y agregó: “La escuela aplicó todo el protocolo que corresponde y ayer pudimos ir conversando con las familias, escuchándolas y entendiendo que también hay una necesidad de. cómo comunicar y qué comunicar”.

Reiteró que “en todo momento las actuaciones fueron las correctas”.

Protocolos ante casos de abusos en Neuquén

Manifestó que observan una necesidad de trabajar en el protocolo que está vigente en la Resolución 144, para que “sume miradas y que se pueda aplicar en las instituciones”.

Además que contemple la manera de comunicar. “Qué decir es fundamental, lo que se comunica y qué información se maneja. Es una línea muy delicada porque las infancias, los adolescentes o los jóvenes que están teniendo el trayecto obligatorio de la escolarización. Inicial, primaria y secundaria deben ser protegidos desde y según las circunstancias de distintos ámbitos. Entonces la mirada en la construcción de un protocolo tiene que ser amplia. Y dar las herramientas a las escuelas para poder actuar con tranquilidad y sin temor”, indicó Cressatti.

El quinto jardín de infantes de Neuquén con denuncias por abuso sexual infantil

Este es el quinto jardín de infantes de Neuquén por el que se reciben denuncias de abuso sexual infantil en los últimos meses. Las 101 denuncias que se recibieron contra el profesor de música del jardín 31, del barrio Melipal, conmocionaron a la sociedad a mediados del año pasado.

En mayo de este año, también fue denunciado el profesor de música del jardín 32, del barrio Gran Neuquén Sur. En este caso también se registraron decenas de denuncias.

A los pocos días se conoció la denuncia contra el profesor de educación física del jardín 23, del centro sur de Neuquén. En este caso, las familias también cuestionaron que el docente tenía una denuncia desde abril, pero nadie les había informado.

Fue durante esos días que se reveló la denuncia contra dos docentes del jardín 47 de Rincón de los Sauces. Además de abuso sexual infantil, la fiscalía investiga la posible difusión de videos y fotos que registraron los hechos.

Escuchá a Patricia Cressatti, directora provincial Educación Primaria de Neuquén en «Vos al Aire», por RÍO NEGRO RADIO:

