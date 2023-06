Otro profesor denunciado por abuso en un jardín de infantes de Neuquén: aseguran que volvió al aula

Nuevamente, un profesor fue denunciado por abuso sexual infantil en Neuquén. Familias del jardín de infantes que funciona en la escuela 140, en el barrio Don Bosco tercero, hicieron pública la situación porque consideran que no se abordó correctamente. Aseguraron que el docente volvió a estar en la institución incluso luego de la primera denuncia y temen que por la demora no se puedan conocer otros casos.

Una de las madres dialogó con Radio Unco Calf y explicó que conocieron sobre la denuncia gracias a la familia que la presentó, pero no por la escuela. Detalló que se denunció al profesor responsable del aula por un posible abuso sexual a un niño, en la sala de cinco años, el 23 de abril.

Señaló que se hicieron las actas correspondientes, pero que el 2 de mayo el docente volvió a la institución.

Fue por esto que la familia denunciante convocó a las demás del jardín para que advertirles lo que sucedía. La mujer recordó que se reunieron el miércoles pasado, 7 de junio, y que decidieron ir al día siguiente. Como la convocatoria llegó a la institución, ése jueves los estaba esperando personal de Supervisión.

Les aclararon que por protocolo no les podían informar sobre la denuncia y les aseguraron que el docente no había estado en el jardín, lo que no dejó conformes a las familias.

Cuestionaron que se permitiera que pasara más de un mes entre la denuncia y la reunión, lo que podría haber afectado la posibilidad de recolectar más denuncias o testimonios de lo ocurrido. «Son niños de cinco años que después de un mes se pueden olvidar, aunque quedan rasgos en la psiquis», manifestaron.

Sobre sus señalamientos a la escuela, agregaron que una mamá del turno tarde que denunció a una maestra por una situación de violencia a un estudiante. También, aseguraron que les dijeron que las clases se daban con las salas con las puertas abiertas, pero eso también era mentira.

También criticaron la convocatoria que recibieron desde la escuela para el día hoy porque la misma no tenía firma.

El quinto jardín de infantes de Neuquén con denuncias por abuso sexual infantil

Este es el quinto jardín de infantes de Neuquén por el que se reciben denuncias de abuso sexual infantil en los últimos meses. Las 101 denuncias que se recibieron contra el profesor de música del jardín 31, del barrio Melipal, conmocionaron a la sociedad a mediados del año pasado.

En mayo de este año, también fue denunciado el profesor de música del jardín 32, del barrio Gran Neuquén Sur. En este caso también se registraron decenas de denuncias.

A los pocos días se conoció la denuncia contra el profesor de educación física del jardín 23, del centro sur de Neuquén. En este caso, las familias también cuestionaron que el docente tenía una denuncia desde abril, pero nadie les había informado.

Fue durante esos días que se reveló la denuncia contra dos docentes del jardín 47 de Rincón de los Sauces. Además de abuso sexual infantil, la fiscalía investiga la posible difusión de videos y fotos que registraron los hechos.