Rescataron los cuerpos de las víctimas del helicóptero y avanza la investigación del accidente en San Juan

Los cuerpos de los siete tripulantes fallecidos en el accidente del helicóptero en Valle Fértil, provincia de San Juan, fueron rescatados y comenzó el traslado a las morgues de la capital.

Concluyó el rescate de las víctimas del helicóptero

Conforme al último escrito, el Gobierno de San Juan informó que, desde las primeras horas de este jueves, se llevaron a cabo «las tareas en la zona del siniestro aéreo ocurrido en el departamento Valle Fértil, con el objetivo de concretar el rescate y traslado de las personas fallecidas”.

En el lugar trabajaron de manera coordinada equipos del Ministerio Público Fiscal Federal, la Junta de Investigación de Transporte, la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal de la provincia.

Las autoridades expusieron de manera oficial que las tareas de rescate “presentan una alta complejidad debido a las características del terreno”; al tiempo, una vez retirados los cuerpos de la aeronave, son trasladados «hasta el punto donde se encuentran los vehículos Unimog de Gendarmería Nacional”.

Dicha fuerza se encuentra encargada de transportar los cadáveres hasta las morgueras ubicadas en el ingreso del Parque Provincial Ischigualasto y, posteriormente, serán derivados hacia la ciudad capital.

Periodistas locales destacaron que hasta ahora no hay una hipótesis firme de lo que pasó, aunque la principal conjetura que se analiza es la neblina y llovizna que pudo afectar el control de la aeronave.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía provincial; Jorge Carbajal, jefe de la División Bomberos D-9; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

NA