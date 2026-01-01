Accidente fatal camino a El Cóndor en Año Nuevo: quiénes eran las víctimas y cómo está el sobreviviente

El 2026 empezó con rutas trágicas en Río Negro. Dos mujeres oriundas de la Provincia de Buenos Aires, una de ellas menor de edad, murieron en la madrugada de este jueves 1 de enero en un incidente de tránsito que todavía es materia de investigación.

El hecho fatal se produjo en la Ruta Provincial N º 1 kilómetro 26 entre Viedma y el balneario El Cóndor, a unos cinco kilómetros de la villa marítima.

Desde el Destacamento Policial de El Cóndor, confirmaron a Diario RÍO NEGRO que fueron informados del hecho alrededor de las 5 de la madrugada. Una familia de tres integrantes, oriundos de Bahía Blanca, se dirigían desde la capital provincial hacia la costa a bordo de su Chery Tigo.

Por razones que aún son materia de análisis, el vehículo despistó y terminó colisionando contra un árbol en su lateral derecho, del lado del acompañante.

Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal a Diario RÍO NEGRO, un auto que viajaba detrás fue testigo del siniestro y pudo relatar buena parte de lo sucedido.

La conductora realizó una maniobra sorpresiva que generó el derrape del vehículo y posterior choque contra el árbol. Según algunos trascendidos, la mujer intentó esquivar un animal que se habría cruzado en el camino en plena oscuridad.

Accidente fatal camino a El Cóndor: quiénes eran las víctimas

El impacto -que no involucró a otro vehículo- provocó la muerte de la conductora, una mujer de unos 45 años de edad y su hija de unos 14.

Desde la policía confirmaron las identidades de las fallecidas: la conductora y madre de los adolescentes era Lorena Salguero, y la hija, identificada como Candela Campaña.

Otro de los hijos, también adolescente quien circulaba en el asiente trasero, sobrevivió. El chico de 12 años, de nombre Nicolás, tuvo que ser derivado en código rojo al hospital Artímides Zatti con distintas heridas y en estado de shock.

El chico está internado y es acompañado por su tía materna, hermana de la conductora.

La fiscal de turno, Paula Rodriguez Frandsen, intervino de inmediato y ordenó la pericia accidentológica que incluye la revisión completa del auto y la zona del hecho a cargo del Gabinete de Criminalística. Además, se estaría tramitando el traslado de los cuerpos desde Río Negro a su ciudad de origen.