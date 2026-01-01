Conmoción en Chimpay: un bebé murió atrapado en un auto que había caído a un canal tras un vuelco

Chimpay arrancó el 2026 con un trágico hecho que conmocionó a toda la localidad. Un bebé murió atrapado en un auto que había caido a un canal de riego. La víctima iba acompañada de sus padres -quienes son menores de edad- y la Justicia investiga si el conductor iba alcoholizado.

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, el trágico episodio ocurrió minutos después de las seis de la mañana, en la intersección de las calles 9 de Julio Norte y Los Claveles.

Allí, dos jóvenes menores de edad y su bebé viajaban a bordo de un Renault Sandero cuando el conductor perdió el control del vehículo. Acto seguido, el auto despistó, volcó y cayó dentro de un canal de riego.

Según informó el portal Rnqnnoticias, el pequeño de un año quedó atrapado en el interior del rodado y murió por las graves lesiones sufridas. La desgarradora escena conmocionó hasta los efectivos que intentaban salvarlo.

Investigan si el conductor iba alcoholizado

Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación judicial y tomó intervención el Gabinete de Crimanilística de Valle Medio en el lugar.

Asimismo, al conductor de 17 años le extrajeron una muestra de sangre para determinar si había ingerido alcohol o drogas. Desde el medio citado reportaron que el caso podría ser caratulado como homicidio culposo en accidente de tránsito.