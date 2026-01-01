Accidente fatal camino al balneario El Cóndor: fallecieron dos mujeres

Dos mujeres, una de ellas menor de edad, fallecieron en la madrugada de este jueves en un accidente vial que se produjo en la Ruta Provincial N° 1 entre Viedma y el balneario El Cóndor. Un tercer adolescente fue internado con distintas heridas en el hospital Zatti de la capital provincial.

El accidente se produjo a unos cinco kilómetros de la villa marítima hacia donde se dirigían los tres ocupantes de un Chery Tigo que se despistó y terminó colisionando contra un árbol.

Según las primeras informaciones las tres personas serían de Bahía Blanca e integrantes de una misma familia.