Policiales

Accidente fatal camino al balneario El Cóndor: fallecieron dos mujeres

Las víctimas serían oriundas de Bahía Blanca y habrían viajado a la zona por las fiestas de Fin de Año.

Redacción

Dos mujeres, una de ellas menor de edad, fallecieron en la madrugada de este jueves en un accidente vial que se produjo en la Ruta Provincial N° 1 entre Viedma y el balneario El Cóndor. Un tercer adolescente fue internado con distintas heridas en el hospital Zatti de la capital provincial.

El accidente se produjo a unos cinco kilómetros de la villa marítima hacia donde se dirigían los tres ocupantes de un Chery Tigo que se despistó y terminó colisionando contra un árbol.

Según las primeras informaciones las tres personas serían de Bahía Blanca e integrantes de una misma familia.


