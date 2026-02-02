Accidente fatal en Ruta 22: un motociclista de 26 años murió tras chocar contra un auto cerca de Darwin

Este lunes, un fatal accidente tuvo lugar sobre la Ruta 22 en cercanías a la localidad de Darwin. Según informaron fuentes policiales a este medio, se trató de un choque frontal entre un auto y una moto. El conductor del vehículo de menor porte murió tras el impacto. En el automovil viajaba una familia de Neuquén. Ahora el tránsito se encuentra interrumpido en la zona debido a las diligencias de la Policía.

En dialogo con este medio, el jefe de la regional cuarta de Choele Choel, Carlos Bautista, indicó que el accidente ocurrió aproximadamente a las 8.30 sobre la Ruta 22. Los protagonistas fueron un auto, en el que viajaba una familia de Neuquén desde Las Grutas, y una moto.

Según detalló, la causa del choque aún no se pudo determinar. Sobre la identidad del hombre que murió explicó que aun no se conoce pero que sería un joven de 26 años.

Corte parcial sobre Ruta 22 por el choque fatal: Policía trabaja en el lugar

En la zona del accidente, la Policía lleva adelante las diligencias de rigor para determinar la mecania del accidente. Hasta el momento solo se pudo determinar que fue un choque semi frontal.

«El tránsito se encuentra parcialmente cortado, hay personal realizando desvíos en el lugar», explicó.