Ruta 46: empezó la obra para asfaltar la emblemática Cuesta del Rahue

La llegada de la época cálida habilitó la posibilidad de levantar la veda climática así avanzar con el plan de pavimentación de tres rutas provinciales. Una de ellas, la 46 que incluye la emblemática Cuesta del Rahue y que favorecerá no solo una mejora sustancial para los habitantes que circulan por el área, sino de los turistas que optan por llegar hasta Villa Pehuenia y Aluminé. Las otras dos vías provinciales son la 60 en el acceso al parque Lanín y la 62 rumbo al lago Lolog.

Las condiciones en que se encuentran las diferentes rutas que atraviesan los cuatro puntos cardinales de la provincia son un elemento a considerar por las y los conductores, al momento de encarar un viaje que, ya sea por obligación o por turismo se debe decidir cuál vía tomar.

La mayor concentración de vehículos que a diario se desplazan por las rutas neuquinas en el corazón económico de la industria hidrocarburífera, es decir Vaca Muerta, hace que tanto las autoridades como usuarios posen la mirada en el corredor que conecta Añelo y la capital neuquina, más las localidades aledañas que están vinculadas al sector.

Sin embargo, la mejora en la infraestructura vial que apuntalará no solo a las comunidades, sino a la actividad turística abarca a otras regiones. En este escenario, el plan que el Gobierno provincial diagramó plantea la puesta en marcha de la ejecución de los trabajos debido a que la veda climática se levantó.

La poca cantidad de nieve registrada durante este invierno a punto de finalizar, permite dar el puntapié para las obras en, al menos tres rutas provinciales: la 46 que incluye la emblemática Cuesta del Rahue; la 60 que es el portal al parque Lanín hacia el paso fronterizo Mamuil Malal y la 62 que lleva al lago Lolog.

Los fondos para el asfaltado provienen de la financiación a la que accedió Neuquén a través del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe -CAF- por un total de 237 millones de dólares. Parte de ese dinero está volcado a la inversión de estas rutas. La gestión de estos trabajos se implementó a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo, Upefe, que encabeza Tanya Bertoldi.

La decisión de priorizar en estas tres vías provinciales respondió a su carácter estratégico y a las demandas históricas de la población, según se informó desdee la Upefe. La visión de aplicar una política de infraestructura vial es que se acompañe el «desarrollo económico, social y turístico de la provincia post Vaca Muerta», se subrayó.

En el caso de la provincial 60 permite el acceso a Chile por el paso internacional Mamuil Malal y se potenciará el corredor turístico entre ambos países. Al concluirse se convertirá en el tercer cruce internacional totalmente asfaltado en Neuquén y el primero con un marcado acento en el turismo.

En cuanto a la 62 tiene la característica de mejorar la seguridad vial en un tramo de alto tránsito turístico y urbano en San Martín de los Andes. Se trata de una ruta de ripio que concentra uno de los mayores índices de tránsito por la llegada de turismo a la provincia.

En el caso de la localidad cordillerana se registra numerosos desarrollos urbanos, barrios, loteos con población permanente por lo que se ve incrementado de manera exponencial la circulación vial por esta vía. Estas dos rutas ya están en obra.

La Cuesta del Rahue

Los trabajos se pudieron iniciar tras el levantamiento de la veda invernal. Foto: Alejandro Carnevale.

En el caso de la Ruta 46, las cuadrillas están con los movimientos previos y se espera que para fines de este mes se inicie la pavimentación, tal como se informó.

La característica de esta ruta es que implica el acceso permanente a la llamada Ruta del Pehuén que vincula Aluminé y Villa Pehuenia con otros corredores turísticos y pasos fronterizos como Icalma y Mamuil Malal.

La posibilidad de conectar las comunidades asentadas en esta región con el resto de la provincia, más el acceso turístico y la posibilidad del paso internacional, la coloca como una de las rutas más reclamadas por los usuarios, por lo que se convierte en estratégica.

El hecho de tener la Cuesta del Rahue en su traza le imprime un elemento atractivo por sí mismo y le brinda características únicas del territorio neuquino.

La llamada Cuesta del Rahue es un tramo de unos 4 kilómetros de extensión con curvas que serpentean la montaña a un desnivel de 270 metros de altura. Cuenta con un mirador en el punto más alto donde se puede apreciar un mapa de la provincia con la canción “La Cuesta del Rahue” que el poeta y cantor Marcelo Berbel le dedicó a esa zona.

Dependiendo de las condiciones climáticas, se pueden ver desde este tramo tres volcanes: el Lanín, el Villarrica y el Quetrupillan, los dos últimos ubicados en territorio chileno.

El diseño de las obras considera las particularidades de cada recorrido, se indicó desde Upefe. En el caso de Rahue, que lleva ese nombre por el río homónimo que acompaña el trayecto, las curvas y pendientes se resolvieron con soluciones de ingeniería que aseguran transitabilidad, seguridad vial y durabilidad, afirmaron.

La obra de la Ruta 46 entre el tramo Arroyo Coloco y empalme Ruta 24 fue adjudicada a Constructora Dos Arroyos por un monto de 23.856 millones de pesos, a valores de octubre del 2024. El plazo oficial de ejecución es de 720 días corridos.

«Estas obras son una decisión estratégica», sostuvo Bertoldi

“Estas obras son una decisión estratégica: buscamos fortalecer el entramado económico de la provincia mirando más allá del circuito hidrocarburífero», refirió Tanya Bertoldi, presidenta de Upefe, ante la consulta de este diario.

En esa línea refirió que «apostamos a un Neuquén que crezca con sus economías regionales, con turismo, producción y arraigo en cada localidad». «La infraestructura que impulsamos no es solo para los yacimientos, es para toda la provincia y para cada neuquino y neuquina», agregó Bertoldi, a cargo de la secretaría de Obras Públicas del ministerio de Infraestructura.

Para Bertoldi, el desafío del gobierno provinical es dejar «bases sólidas para una economía diversificada y sostenible, que trascienda los ciclos de Vaca Muerta y garantice oportunidades de crecimiento para las próximas generaciones».

La conectividad y la seguridad vial

El plan de infraestructura vial en la provincia tiene como propósito mejorar la conectividad territorial para quienes viven en los lugares que estarán alcanzados con las obras, fortalcer el turismo y brindar mayor seguridad vial.

Desde Obras Públicas se recordó que todos estos trabajos incluyen además el tendido de fibra óptica y esta medida favorecerá la conectividad digital de la población. «Invertir en estas rutas significa apostar a que las familias se queden en su terruño a concretar su proyecto de vida, a que nuevas emprendimientos se abran para dar respuesta a una demanda que será creciente gracias a los mejores caminos, y a que se concreten nuevas fuentes de trabajo», se afirmó.