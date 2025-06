Adicción al juego: las llamadas al 0800 de Lotería motivaron un espacio virtual de contención

Una dirección de correo electrónico y un número para la charla vía Whatsapp son la llave de entrada para la primera entrevista y de ahí, poder pasar a las reuniones virtuales de este espacio, bautizado “Un día a la vez”. La lucha contra el juego patológico es el foco de la propuesta que nació en Cipolletti y que se convirtió en un proyecto de Extensión de la Universidad del Comahue, para aquellos que ya perdieron demasiados vínculos y bienes materiales por culpa de esa conducta compulsiva.

Sosteniendo un proceso que comenzó en 2023, son cincos los profesionales que integran el equipo a cargo y que se reparten la labor, tanto con las personas adictas, como con sus familiares, quienes también sufren por la codependencia, en una situación que toca de cerca a todo el entorno. Ad honorem, son ellos quienes coordinan los encuentros de los días lunes a las 21, con los pacientes, y los miércoles a las 20, con sus familiares, siguiendo el modelo de grupo terapéutico que ya viene consolidado desde instituciones internacionales de larga trayectoria, como Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos.

“Es la primera vez que apostamos a las reuniones virtuales para este tema”, contó en diálogo con Diario RÍO NEGRO la médica psiquiatra Mabel Dell’Orfano, directora del proyecto, que encabezan junto a Victoria Delgado. Comparten la vocación con Osvaldo Mendez, Valentina Marcos, Maximiliano Orihuela y Gastón Castro, que ejercen o se están formando en Medicina y Psicología, focalizada en adicciones.

Impulsar un espacio virtual para adictos al juego | Bajar las defensas

Definieron la modalidad online porque “si lo hacían en una localidad específica, terminaban concurriendo muy pocas personas, y porque también se contempló la posibilidad de tener la cámara apagada, sin necesidad de dar la identidad real al principio, lo que favoreció que las personas puedan conectarse y ver de qué se trataba, para ir abriendo de a poco las defensas y empezar a comunicarse respecto a qué es lo que estaba pasando y qué es lo que había debajo de este comportamiento que los evade de tantos otros problemas”, sostuvo Dell’Orfano.

Al remontarse en el tiempo, al inicio de esta necesidad, la profesional apuntó a la demanda que empezó a hacerse palpable en los llamados a la “Línea de Orientación al Jugador Problemático”, el 0800-222-1700, que figura entre los servicios de Lotería de la Provincia de Río Negro. Allí había quienes buscaban asesoramiento para saber cómo impedir el ingreso de una persona a un casino, por ejemplo. “Las llamadas al 0800 fueron siempre fueron una constante, pero no había a dónde derivar”, recordó la directora del proyecto, para marcar la relevancia que tuvo esta labor.

Impulsar un espacio virtual para adictos al juego | Multiplicar grupos y presupuesto

Hoy el grupo de “Un día a la vez” es el fruto de un trabajo coordinado entre la Facultad de Ciencias Médicas y la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue, junto a representantes de Lotería de la Provincia y del Dispositivo de Atención Terapéutica (DAT) de Cipolletti. Contienen a personas mayores de 20 años, en su mayoría varones (sólo un 20% son mujeres), con variable cantidad de años de patología, cuya presencia aumentó un 50% en el último año.

Con varios casos afianzados, esperan que ellos perseveren en el tiempo para que sean “multiplicadores”, generando otras aulas virtuales para compartir su experiencia con nuevos asistentes. Mirando a futuro, anhelan incrementar el recurso humano profesional y presupuestario para abrir más grupos, pensando en adolescentes y sobre todo en el “juego online”, con la masividad que adquirieron las apuestas desde el teléfono celular.

“El juego es un escape, una distracción, que hasta que no tenga consecuencias graves, desde la familia y otras situaciones que motiven la denuncia, no es tomado como problema para resolver. Y si lo toman, lo hacen desde la vergüenza, lo mantienen escondido, como un problema personal. Si la familia no sabe cómo actuar, o actúa desde el enojo, todo persiste o perdura”, reflexionó la médica psiquiatra.

Quienes deseen conocer más sobre esta iniciativa o sumarse al grupo de apoyo, pueden contactarse a través del correo undiaalavez920@gmail.com o vía WhatsApp al 298-435-2265.

¿Tenés una historia para contar? Escribinos: