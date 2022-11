Advierten que la enfermedad de las «palomas zombies» podría haber llegado a España

Las autoridades sanitarias llevaron tranquilidad y aseguraron que el virus no se contagia a los humanos, con signos de gravedad.-

En las últimas horas, las autoridades sanitarias de España confirmaron que las palomas de Barcelona padecen la denominada «enfermedad de Newcastle», conocida durante las últimas semanas como la condición de las «palomas zombies».

La información fue ratificada por el departamento de «Acció Climática», luego de detectar que hay aves que se encuentran en estado catatónico, con afección del sistema nervioso central, que genera síntomas neurológicos, pérdida de peso, debilidad y posturas extrañas que, finalmente, derivan en su muerte.

Sin embargo, sus representantes llevaron tranquilidad a la población y aseguraron que las palomas son víctimas de brotes de esta afección con asiduidad. La particularidad de esta situación es que, a diferencia de casos anteriores, esta variante del paramixovirus presenta una elevada mortalidad en esta especie.

Las «palomas zombies» fueron detectadas en el Parc del Mirador, en Montjuïc. Por esa razón, las autoridades municipales indicaron que en caso de observar aves muertas se siga el protocolo municipal, que habilite a averiguar las causas de los decesos.

Desde hace algunos años, el programa local de Vigilancia Sanitaria de Fauna Salvaje ha advertido la presencia de brotes de esta enfermedad en las zonas urbana de toda Cataluña, en España.

Sin embargo, no hay que alarmarse ya que el virus de Newcastle no afecta en principio a los humanos, ya que no es una enfermedad zoonótica, es decir una enfermedad que se transmite de animales a seres humanos.

Las novedades sobre el paramixovirus

En medio de la conmoción por la aparición del virus, las autoridades sanitarias recomendaron a los cuidadores de aves que vigilen los síntomas de sus animales y deben asegurarse de vacunar a las palomas.

Además advirtieron que, por el momento, no hay mayores datos sobre el posible contagio a las personas ni sobre su gravedad, aunque sí se pueden registrar molestias en los ojos y conjuntivitis.