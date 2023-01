Agua potable: un derecho restringido para cada vez más vecinos de Roca

Vecinos de diferentes barrios denuncian que hace 7 días no tienen agua. Foto: Juan Thomes

La faltante o baja presión de agua es un problema recurrente que molesta a los vecinos de Roca. Usuarios de diferentes puntos de la ciudad se expresaron para visibilizar una cuestión que preocupa y que se profundiza ante la ola de calor.

La situación es grave en barrios Mosconi, Grand Parc, Angeloni, Don Emilio, donde hace siete días que no tienen agua. Según el testimonio de un vecino, hace dos meses que sobreviven sin este recurso esencial.

«En Navidad me quedé sin agua a las 22. El tanque cargaba una sola vez al día y ese agua duraba hasta cierta hora de la noche», aseguró el hombre y agregó que hace una semana los tanques directamente no cargan agua.

La situación no es muy diferente en el barrio ampliación Aeroclub. Silvana, una mujer de 39 años, aseguró que ahora tiene agua pero la presión es baja. «Si no tenés bomba, no podemos llenar los tanques que necesitamos para poder abastecernos», comentó.

La falta de agua hace que los vecinos recurran a la compra de bidones para poder beber y cocinar. «Por semana uso dos bidones de agua y cada uno me sale $750», aseguró la mujer. En total, el gasto mensual para poder abastecerse es de $6000.

Norma, una vecina de barrio Nuevo, el más populoso de la ciudad, habló sobre este conflicto. «La situación es critica todo el año nada más que en otoño, invierno no se ve tanto pero una vez que inicia el verano, es insostenible», sostuvo. Además, comentó que los desbordes cloacales en la calle Rosario de Santa Fe son abundantes.

«En el verano se sufre mucho. Los chicos, los ancianos, animalitos. Hay vecinos que tienen mini huertitas y la falta de agua los complica» Norma, vecina de barrio Nuevo

Quienes viven en la zona céntrica de la ciudad contaron que no hubo cortes de agua en las últimas semanas y tampoco se registraron bajas de presión hasta el momento.

A su vez, periodistas de RIO NEGRO se contactaron con Aguas Rionegrinas para consultar sobre la actualidad y realidad del servicio, pero no hubo respuestas hasta el momento.

Desastres en barrio Fiske Menuco

En diálogo con diario RÍO NEGRO, un vecino del barrio ubicado en la zona noreste de Roca, aseguró que la situación es la misma que en otros barrios pero tiene particularidades. A partir de la calle Hungría hacia la zona norte, la situación es grave porque no hay obras de red de agua, ni de gas.

«Esto tiene que ver con la falta de planificación e inversión que tienen los diferentes estamentos estatales. El agua es un derecho. La presión es baja aún en el sector que tiene las obras hechas», comentó el hombre.

«Eso es una bomba de tiempo que va a generar inconvenientes en un futuro. Dentro de poco vamos a tener charcos de agua siendo que es un recurso que tenemos que cuidar» Héctor, vecino barrio Fiske Menuco

Una situación que agrava el suministro de agua es la obra de cloacas. Vecinos de Fiske aseguraron que «la empresa esta generando muchos inconvenientes» además de la falta de agua. «Es importante contar con cloacas pero no al costo que estamos pagando», lamentó Héctor quien hace siete días está sin servicio.

«La empresa ha hecho excavaciones y rompió las conexiones domiciliarias», denunció y comentó que la forma de «subsanar» la rotura es atar con alambre y tapar los daños.