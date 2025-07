Aldana necesita ayuda para una operación compleja que podría devolverle la vista

Aldana Paolaza tiene retinopatía diabética, cataratas y glaucoma. Hace un año y medio perdió por completo la visión y ahora apuesta a una cirugía compleja, con la esperanza de recuperar al menos una parte. “Esto es ensayo y error. Y a coraje”, dice. Para poder operarse, necesita reunir 9.000 dólares.

La historia de Aldana de La Pampa: «mi retina está muy dañada»

La joven pampeana decidió contar su historia en redes sociales. Desde allí lanza un pedido sincero: busca donaciones para afrontar los costos de una vitrectomía, una intervención delicada que, aunque no garantiza resultados, representa una posibilidad concreta. “El médico me dijo que cuanto antes, mejor”, explicó.

Aldana ya atravesó cirugías previas y otros tratamientos en ambos ojos. Pero su situación se agravó. “Actualmente mi retina se encuentra muy dañada y es muy complicado poder hacer una cirugía. Pero encontré, después de tanto buscar, al doctor Mario Sarabia, que me dijo que si yo me animo, él se anima conmigo”, contó.

Sin obra social y con atención médica particular, Aldana está muy lejos de juntar todo el dinero necesario, pero no baja los brazos. “Tengo fe y confío en que voy a llegar. No tengo certeza de que esta cirugía sí o sí haga que yo recupere la vista, pero de todas maneras es algo a lo que me voy a arriesgar”, aseguró.

También pide algo más sencillo pero poderoso: una oración. “No importa la religión. Tengo fe en que los milagros ocurren y en que con fe se llega lejos”, dijo.

En su mensaje, agradece a quienes ya la ayudaron y a quienes la siguen apoyando: “No hay un monto específico para aportar. Para mí, hasta lo más insignificante ayuda. Que compartan mi video, que comenten, que lo hagan llegar a canales de streaming o de noticias. Cualquier cosa que se les ocurra para ayudarme a hacerlo viral”, cerró. A quienes puedan y quieran colaborar, Aldana comparte su alias de Mercado Pago: paolazaaldana.mp.