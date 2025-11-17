Un temporal de viento de “alto impacto” afecta a la Argentina este lunes 17 y martes 18 de noviembre 2025. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja para el sur de Chubut, donde se esperan ráfagas que pueden superar los 140 km/h. Qué pasa en Neuquén y Río Negro.

Alerta amarillo por viento en todo Río Negro y parte de Neuquén

El alerta por viento es tan extenso que afecta a toda la Patagonia y parte del sur de La Pampa y Buenos Aires. El informe meteorológico, firmado por Leonardo De Benedictis, detalla la gravedad del temporal. La alerta roja en el sur de Chubut implica vientos sostenidos de 90 km/h y ráfagas de más de 140 km/h. Además, rigen:

Alerta Naranja: resto de Chubut y toda Santa Cruz, con ráfagas de hasta 130 km/h.

Alerta Amarilla: Tierra del Fuego, Río Negro, sur de Neuquén, La Pampa y sudoeste de Buenos Aires, con ráfagas de hasta 90 km/h.

En ese sentido, En Río Negro, las autoridades pidieron extremar precaución en la Ruta Nacional 23 por visibilidad reducida entre Nahuel Niyeu y el empalme con la RN3. “Polvo en suspensión. Rige alerta por vientos intensos en toda la provincia”, recordaron.

Por el viento, piden extremar los cuidados al manejar en rutas.

Alerta por viento en Neuquén y Río Negro: riesgo en rutas y calma en el resto del país

Las autoridades advierten sobre complicaciones en rutas debido a la reducción de visibilidad por el polvo en suspensión. Se espera que el viento comience a disminuir gradualmente desde este lunes 17, aunque la mejora será “paulatina”.

Mientras tanto, el centro y norte del país viven un escenario opuesto. Tras las tormentas del fin de semana, ahora domina una marcada estabilidad. Se espera un rápido ascenso térmico con cielo despejado hasta el miércoles, cuando llegará un nuevo frente frío.

Alerta amarillo por viento en Río negro y parte de Neuquén: las recomendaciones

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta amarillo para Río Negro y parte de Neuquén es por posibles “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por eso recomiendan:

1- Evitar actividades al aire libre.

2- Asegurar los elementos que puedan volarse.

3- Mantenerse informado por autoridades. «Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono», aconsejó el SMN.

Con información de NA