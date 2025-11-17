Rutas en Chubut con restricciones por la alerta roja por viento este lunes: se esperan ráfagas de 140 km/h

En Chubut, rige este lunes 17 de noviembre una alerta por viento en toda la provincia, y de nivel rojo en toda la zona sur. Así lo indicaron desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En este inicio de la semana hay rutas con restricciones al tránsito comunicaron desde Vialidad Nacional (VN). En algunos sectores se esperan ráfagas de hasta 140 km/h.

Alerta roja en Chubut por viento y ráfagas: cuáles son las rutas con restricciones

En un comunicado de VN indicaron que «por vientos fuertes» desde esta mañana y hasta nuevo aviso, «se aplicara una restricción a la circulación para todo tipo de vehículos» en las siguientes rutas nacionales:

Ruta N° 3: Trelew – Comodoro Rivadavia – límite con Santa Cruz.

Ruta N° 26: Comodoro Rivadavia – Sarmiento empalme RN 40.

Ruta No 40: límite con Santa Cruz – Rio Mayo – Gobernador Costa.

Ruta N° 260: empalme RN 40- Lago Blanco- límite con Chile.



«Se recomienda a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales y respetar las indicaciones del personal de las fuerzas de seguridad, que estarán a cargo de los operativos sobre las diferentes rutas nacionales», señalaron.

Alerta roja por viento: los peores horarios y las zonas afectadas

Hay alerta roja este lunes en la Meseta de Escalante, Sarmiento y sudoeste de Florentino Ameghino durante la mañana y parte de la tarde. Disminuirá hacia la noche. «»El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 90 km/h, con ráfagas que pueden superar los 140 km/h, las mayores intensidades se esperan cerca el medio día», describió el SMN.

Para el resto de Chubut hay una alerta naranja, «con ráfagas muy intensas que podrán superar los 130 km/h».