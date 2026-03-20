Alerta en escuelas de Villa Regina por cuadros gastrointestinales: las recomendaciones para evitar contagiarse

Difunden recomendaciones para familias ante el aumento de cuadros gastrointestinales. Foto: Gobierno de Río Negro.

Villa Regina informó un aumento de casos de cuadros gastrointestinales en niños en edad escolar en el inicio del ciclo lectivo. Según se comunicó, se trata de malestares asociados a infecciones virales y con circulación en ámbitos escolares.

El aviso fue difundido por el hospital local. En el mensaje se indicó que estos cuadros pueden presentar vómitos, diarrea, dolor abdominal, fiebre y malestar general. Por eso, el personal de salud pidió reforzar los cuidados para reducir contagios.

Cuáles son los síntomas gastrointestinales que alertan en escuelas de Villa Regina

Los virus señalados son frecuentes en la infancia y se transmiten por contacto directo con secreciones, por superficies contaminadas o por una higiene inadecuada de manos. Esa condición favorece su propagación en entornos escolares.

Las medidas preventivas incluyen lavado de manos, desinfección de superficies e hidratación ante síntomas.

Entre las medidas de prevención recomendadas se mencionó el lavado frecuente de manos con agua y jabón, sobre todo antes de comer y después de ir al baño. También se indicó el uso de alcohol en gel cuando no haya acceso a agua y jabón.

Qué pidió la comunidad sanitaria para frenar contagios

El comunicado también remarcó la importancia de limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común. A eso sumó la recomendación de evitar compartir utensilios, botellas o alimentos entre los chicos en la escuela.

Otro de los puntos incluidos fue cubrirse la boca al toser o estornudar con el pliegue del codo. El hospital también pidió a las familias no enviar a los niños a la escuela si presentan síntomas gastrointestinales.

Además recomendó sostener una hidratación adecuada en caso de vómitos o diarrea para evitar complicaciones.

El personal agregó que se debe consultar al centro de salud ante signos de alarma como deshidratación, fiebre persistente o decaimiento.