Alerta en la costa de Río Negro: recomiendan no comer moluscos por marea roja

El área natural protegida Caleta de los Loros – Pozo Salado – Punta Mejillón, en la costa atlántica de Río Negro, se encuentra bajo veda precautoria por la presencia de marea roja- Foto gentileza.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro confirmó la presencia de altos niveles de toxina paralizante de moluscos en el Área Natural Protegida Caleta de los Loros – Pozo Salado – Punta Mejillón en la costa atlántica de la provincia.

Alerta por marea roja en la costa de Río Negro: ¿qué pasó?

El área está ubicada al norte de Las Grutas y San Antonio Oeste, en el golfo San Matías, y se accede por caminos de ripio desde la Ruta Provincial 1. Es una zona de gran valor ecológico, con playas extensas, restingas y presencia de aves marinas y fauna costera.

Los últimos análisis del Laboratorio Regional de Salud Ambiental de Viedma arrojaron valores muy superiores a lo establecido por el Código Alimentario Argentino: 2528 microgramos STX eq./kg, lo que equivale a 1264 Unidades Ratón/100 g, cuando el límite máximo permitido es de 400 UR/100 g.

Frente a esta situación, el Gobierno provincial dispuso una veda precautoria que prohíbe la extracción, recolección, acopio, transporte, elaboración, comercialización y consumo de moluscos bivalvos y crustáceos en toda el área natural protegida. La medida también alcanza a la actividad pesquera.

La llamada marea roja se produce por la proliferación de microalgas que, en determinadas condiciones ambientales, liberan toxinas que se acumulan en los moluscos filtradores como mejillones, cholgas o almejas. Aunque los animales no presentan cambios visibles, su ingesta puede provocar intoxicaciones graves en las personas.

Desde el Ministerio de Salud recordaron que ni la cocción, ni el limón ni el alcohol eliminan las toxinas. Ante síntomas como hormigueo en labios, rostro o cuello, cefalea, náuseas, dificultad para hablar o respirar, se debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, junto al Ministerio de Salud, continuará con el monitoreo permanente de la zona y comunicará actualizaciones a través de los canales oficiales.

Alerta por marea roja en la costa de Río Negro: las recomendaciones oficiales