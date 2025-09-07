Rescataron a un hombre de 87 años tras sufrir un accidente con su caballo en la zona sur del parque Lanín

Durante la jornada de este domingo, un operativo de rescate en el Cerro Milico, en la zona sur del Parque Nacional Lanín, permitió salvar a un hombre de 87 años que sufrió graves fracturas tras ser aplastado por su propio caballo.

Según informaron desde el Parque Nacional Lanín, el aviso llegó cuando se supo que el adulto mayor había caído mientras montaba y había sufrido fractura de fémur y cadera. Ante la emergencia, la Central Sur del ICE Lanín activó inmediatamente el protocolo de rescate correspondiente.

Un equipo conformado por 15 rescatistas del ICE SMA y ICE Junín, junto con guardaparques de la zona, se dirigió al lugar, brindó atención prehospitalaria y preparó al paciente para ser trasladado vía terrestre hasta el punto donde un helicóptero de la Provincia de Neuquén lo trasladó al hospital de San Martín de los Andes.

El esfuerzo coordinado de todos los equipos permitió un rescate exitoso y la rápida asistencia del hombre de 87 años

El operativo contó con la participación de ICE Lanín, Guardaparques Zona Sur, Bomberos de San Martín de los Andes, el Hospital Ramón Carrillo, SIEN SMA y el apoyo de la Provincia de Neuquén. Gracias a la coordinación entre los equipos, el hombre recibió atención inmediata y se encuentra estable bajo cuidado médico.