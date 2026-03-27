Alerta por estafas en Fernández Oro: venden lotes ilegales en una zona «privilegiada», cerca de Cipolletti

El municipio de Fernández Oro pidió verificar la aprobación antes de comprar lotes.

La Municipalidad de Fernández Oro alertó sobre la venta de lotes sin habilitación en la zona de La Falda – Puente Blanco por parte de una inmobiliaria de Cinco Saltos. Según informaron, la firma promociona terrenos sin contar con aprobación municipal.

El comunicado oficial indicó que la operatoria fue detectada a partir de publicaciones recientes en las que se ofrecen parcelas en una ubicación cercana a Cipolletti.

Venta de lotes en Fernández Oro sin aprobación genera preocupación por estafas inmobiliarias

Desde la Municipalidad precisaron que los terrenos se promocionan como: “Lotes en una ubicación privilegiada: Zona La Falda, a solo 3 km de Cipolletti y con acceso rápido a Ruta 65”.

El Gobierno local remarcó que este tipo de operaciones “son irregulares y pueden generar problemas legales y económicos”. La advertencia apunta a evitar que vecinos concreten compras sin la debida verificación previa.

La Oficina de Desarrollo Territorial asesora a vecinos sobre la legalidad de terrenos.

Las autoridades recomendaron acercarse a la Oficina de Desarrollo Territorial antes de avanzar con cualquier transacción inmobiliaria. El objetivo es confirmar que los lotes tengan la aprobación correspondiente y evitar inconvenientes posteriores.

El municipio recordó que la dependencia funciona en San Martín 272, donde se brinda asesoramiento a quienes tengan dudas sobre terrenos o desarrollos urbanos en la ciudad. El municipio insistió en que los vecinos no deben comprar terrenos sin verificar su situación legal ya que la falta de habilitación puede derivar en conflictos judiciales o pérdidas económicas.