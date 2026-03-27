Cipolletti inauguró la plaza de barrio Anai Mapu y continúa con la creación de más espacios verdes

El Municipio de Cipolletti inauguró la Plaza del Sol de barrio Anai Mapu, ubicada en el cuadrante comprendido por calles San Antonio, Rio Negro, Rio Neuquén y Los Menucos. La comunidad formó parte de la celebración y participó de las actividades propuestas, entre ellas una clase abierta de zumba, deportes, y música para disfrutar de la tarde.

El renovado parque cuenta con nuevos juegos infantiles, luminaria y elementos para el desarrollo de actividades deportivas. Estos trabajos se enmarcan dentro de un plan más amplio del municipio que busca crear nuevas plazas, ampliar los entornos naturales y poner en valor los existentes.

El Secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich, destacó: “la plaza no tenía la calidad que tenía que tener un espacio público como Rodrigo está haciendo todos los espacios públicos de la ciudad, nos pidió que trabajemos mucho el proyecto y lo integremos con lo que es la Escuela».

Según detalló, entre las ejecuciones que se llevaron adelante se encuentran la colocación de un playón, las canchas de fútbol tenis, un sector de musculación para realizar actividad física, y una cancha de tejo. Además, «se agregaron 42 columnas de luminarias nuevas, y nuevo mobiliario”, apuntó el funcionario.

Zovich también mencionó que Cipolletti está por encima de lo que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud establecen en cuanto a parques por metros cuadrados. «La OMS pide 9 metros cuadrados por habitante y Cipolletti está en más de 15 metros cuadrados. Espacio verde de calidad, que está logrando el Intendente Rodrigo Buteler», subrayó.

Los trabajos realizados estuvieron a cargo de la empresa CEPIEM SRL, y según se informó desde el Ejecutivo se preservaron los elementos naturales existentes, como los árboles, para «mantener un entorno saludable».

El objetivo de la puesta en valor de este lugar fue «mejorar la infraestructura existente, crear nuevos sectores de recreación y deporte, y garantizar la accesibilidad para todos los vecinos», además de crear un sitio «seguro, cómodo y funcional para los habitantes del barrio y la comunidad en general».

Cipolletti continúa con el plan de creación y puesta en valor de plazas

Desde el gobierno local también comunicaron que se continúa trabajando en la colocación y renovación de los juegos infantiles en el Paseo del Ferrocarril. Este programa de renovación de aréas recreativas avanzará luego en Parque Norte, Parque Rosauer e Isla Jordán. Aseguraron que habrá «juegos más diversos, seguros e inclusivos».

Además, anunciaron que se avanza en el reacondicionamiento, recambio y reparación de equipamiento en los gimnasios al aire libre. Estas tareas ya se concretaron en Parque Norte y en el Distrito Vecinal Noreste. El principal objetivo es «ampliarlos y ofrecer más equipamiento para realizar diferentes rutinas de ejercicios en contacto con los espacios verdes».

Sumado a esto, recientemente se comenzó a trabajar en la creación de un nuevo pulmón en la ciudad, ubicado en calle Paso de los Libres y General Paz, un lugar que durante años fue un basural, y hoy comienza a transformarse en un sector para el disfrute de las familias.

El diseño de este lugar propone área de acceso y permanencia especialmente pensado para la instalación de carros gastronómicos; parquización y senderos peatonales; diseño del paisaje con incorporación de equipamiento urbano y vegetación bordeando el margen del canal. La Secretaría de Obras Públicas informó que el plazo de obra estipulado será de 6 meses.

Finalmente, desde la gestión municipal recordaron que durante el 2025 también quedó inaugurado una plaza ubicada en calle Los Jacarandás, entre Los Canelos y Los Saucos, el cual cuenta con una superficie aproximada total de 6.460 m2.