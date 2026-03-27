Imputaron al hombre que apuñaló a otro en el oeste de Neuquén por una discusión de tránsito

La audiencia de formulación de cargos se realizó en la Ciudad Judicial.

El hombre que apuñaló a otro durante un discusión de tránsito en el oeste de Neuquén fue imputado por el delito de lesiones graves. La víctima, que fue intervenida quirurjicamente, permanece internada en el hospital Castro Rendón. La Justicia dispuso restricciones para el acusado mientras que los otros dos involucrados no fueron imputados porque se consideró que su participación fue «menor».

La acusación fue presentada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) durante una audiencia realizada este viernes al mediodía en la Ciudad Judicial.

Discusión de tránsito en Neuquén terminó con un ataque con arma blanca

De acuerdo a la reconstrucción del caso, el hecho ocurrió cerca de las 17.30 en la esquina de Godoy y Belgrano. El acusado circulaba en un Volkswagen Voyage junto a dos acompañantes y, al detenerse en un semáforo, comenzó una discusión con un vecino de 28 años por una maniobra de tránsito.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Castro Rendón.

El asistente letrado Emilio Briguglio relató que: “Se acercó a la víctima y con un elemento punzocortante le asestó al menos una puñalada en la zona intercostal izquierda”. También señaló: “Luego, los tres, se fueron del lugar en el auto y a alta velocidad”.

El herido fue trasladado por un particular al hospital Horacio Heller y luego derivado al hospital Castro Rendón, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado.

Qué medidas tomó la Justicia tras el ataque en plena calle

La jueza de garantías Natalia Pelosso avaló la formulación de cargos y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación. En ese período, la Fiscalía deberá reunir pruebas para sostener la acusación.

Como medidas cautelares, se dispuso que el imputado no pueda acercarse a la víctima ni al lugar del hecho en un radio de 500 metros. También tiene prohibido cualquier tipo de contacto y deberá presentarse una vez por semana en la Comisaría 18.

Las otras dos personas que iban en el vehículo no fueron imputadas. Según se indicó en la audiencia, su participación fue considerada menor dentro de la secuencia del hecho.