Alerta en Río Negro por lluvias este Domingo de Ramos y por tormentas el lunes: las zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia para este 29 y 30 de marzo 2026.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para Río Negro una alerta por lluvias este domigo 29 de marzo y el lunes 30 por tormentas.
Las advertercias alcanzan las zonas cordilleranas. El detalle con los peores horarios.
Alerta por lluvias en Río Negro: los peores horarios el domingo
Para este domingo, rige una alerta por lluvias. «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados en forma local. No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de nieve, principalmente en las zonas mas elevadas«, indicó el SMN.
- Bariloche – Cordillera de Pilcaniyeu – Cordillera de Ñorquinco: alerta por lluvias para este domingo por la mañana.
Alerta por tormentas en Río Negro: los peores horarios este lunes
En tanto, para el lunes 29 de marzo, la alerta es por tormentas. «Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, precipitación abundante en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que pueden superar los 60 km/h. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente», describió el organismo nacional.
- Conesa – Meseta de Adolfo Alsina – Meseta de San Antonio – Valcheta: alerta por tormentas este lunes durante la noche.
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