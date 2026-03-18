Alerta por lluvias y ráfagas en la cordillera: los peores horarios en Neuquén y Río Negro

La región cordillerana de Río Negro y Neuquén enfrenta este miércoles 18 de marzo una jornada de fuerte inestabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por lluvias, advirtiendo que los acumulados de agua y la intensidad del viento podrían generar complicaciones en rutas, senderos de montaña y zonas urbanas.

Con temperaturas máximas que no superarán los 14°C, el ambiente se mantendrá frío y húmedo, consolidando el patrón otoñal que domina la zona andina tras el paso de los sucesivos frentes fríos.

Bariloche: 100% de probabilidad de lluvia fuerte

En la ciudad lacustre rionegrina, el pronóstico es contundente respecto al agua:

Precipitaciones: La probabilidad de lluvia fuerte alcanza el 100% en momentos clave del día. Los períodos de mayor rigor serán la mañana y la noche .

La probabilidad de lluvia fuerte alcanza el en momentos clave del día. Los períodos de mayor rigor serán la . Viento: Se esperan velocidades constantes de hasta 41 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 59 km/h . La visibilidad en el Circuito Chico y la zona del Puerto Pañuelo se verá reducida por las cortinas de agua.

Se esperan velocidades constantes de hasta 41 km/h, con ráfagas que alcanzarán los . La visibilidad en el Circuito Chico y la zona del Puerto Pañuelo se verá reducida por las cortinas de agua. Temperaturas: Una mínima de 6°C y una máxima de 13°C.

San Martín de los Andes: el foco en las ráfagas

En la localidad neuquina, si bien la lluvia será persistente, el viento cobrará mayor protagonismo: