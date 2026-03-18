Alerta por lluvias y ráfagas en la cordillera: los peores horarios en Neuquén y Río Negro
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) puso bajo vigilancia a las montañas de Neuquén y Río Negro. Se esperan precipitaciones intensas con un 100% de probabilidad en algunas franjas horarias y ráfagas que rozarán los 70 km/h.
La región cordillerana de Río Negro y Neuquén enfrenta este miércoles 18 de marzo una jornada de fuerte inestabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla por lluvias, advirtiendo que los acumulados de agua y la intensidad del viento podrían generar complicaciones en rutas, senderos de montaña y zonas urbanas.
Con temperaturas máximas que no superarán los 14°C, el ambiente se mantendrá frío y húmedo, consolidando el patrón otoñal que domina la zona andina tras el paso de los sucesivos frentes fríos.
Bariloche: 100% de probabilidad de lluvia fuerte
En la ciudad lacustre rionegrina, el pronóstico es contundente respecto al agua:
- Precipitaciones: La probabilidad de lluvia fuerte alcanza el 100% en momentos clave del día. Los períodos de mayor rigor serán la mañana y la noche.
- Viento: Se esperan velocidades constantes de hasta 41 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 59 km/h. La visibilidad en el Circuito Chico y la zona del Puerto Pañuelo se verá reducida por las cortinas de agua.
- Temperaturas: Una mínima de 6°C y una máxima de 13°C.
San Martín de los Andes: el foco en las ráfagas
En la localidad neuquina, si bien la lluvia será persistente, el viento cobrará mayor protagonismo:
- Viento extremo: Se anticipan ráfagas que oscilarán entre los 60 y 69 km/h, superando los registros de otras zonas de la cordillera.
- Lluvias: La probabilidad de agua se sitúa en un 70%, con el pico de inestabilidad concentrado durante la tarde y la noche.
- Temperaturas: El termómetro oscilará entre los 7°C y los 14°C.
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