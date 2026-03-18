Miércoles inestable tras el ingreso de aire frío al Alto Valle: ¿qué pasa con el viento y sus ráfagas intensas?

El Alto Valle se prepara para encarar el tercer día de la semana con un clima totalmente inestable. El ingreso de aire frío desestabilizó el termómetro y nos brinda un panorama de lo que se espera para el cambio de temporada. El otoño está cada vez más cerca.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle: qué pasa con el viento

Según los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se mantendrá entre nublado y despejado, pero por el momento se descartan las probabilidades de precipitaciones.

De acuerdo al pronóstico, este miércoles 18 de marzo la temperatura máxima, tanto en Neuquén como en Roca, alcanzará los 26°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionará en los 8°C, ofreciendo un inicio y un cierre de día más fresco.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN descartó las alertas y recalcó que las probabilidades durante las primeras horas del día se mantienen en 0%, aunque hacia la noche la situación podría cambiar ya que, si bien es baja, la probabilidad aumentará al 10%.

El factor determinante del día será el viento, especialmente en la tarde donde se pronostican ráfagas que oscilarán entre los 42 y 50 km/h. Con el correr de las horas, la intensidad disminuirá y en la noche, la velocidad constante se mantendrá en los 30 km/h.