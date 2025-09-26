La alerta cambió de rumbo, dejó el viento atrás y llega solo con lluvia a Río Negro: ¿cuáles son las zonas afectadas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para este viernes 26 de septiembre, pero en las últimas horas la modificó y tras dejar el viento atrás, señaló que solo llegarán las fuertes lluvias a la provincia de Río Negro. En este sentido te contamos cuáles serán las zonas afectadas.

El organismo nacional había indicado la noche del jueves que iba a llegar a la provincia un combo de lluvia y viento con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, sin embargo durante las primeras horas de este viernes el clima decidió tomar otro rumbo.

En este sentido informó que Río Negro sólo será afectada por «lluvias de variada intensidad». El SMN detalló que «se espera que los valores sean entre 10 y 20mm, pudiendo ser superados de forma puntual».

¿Cuáles son las zonas afectadas por la alerta en Río Negro?

Las zonas de la provincia de Río Negro que suelen estar bajo alerta por lluvias y tormentas, según los reportes, incluyen:

Departamentos del Este y Costa: Adolfo Alsina (incluyendo Viedma y la costa). Conesa. Valcheta. San Antonio (incluyendo San Antonio Oeste y Las Grutas).

Zona Centro: Avellaneda. Pichi Mahuida. parte del departamento de General Roca



Según el detalle del pronóstico las horas más complicadas de la alerta serán durante la tarde, precisamente horas después del mediodía. Las condiciones de inestabilidad se podrían mantener hasta el atardecer y a la noche se espera una leve mejora.