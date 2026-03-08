Alerta amarilla en Río Negro: pronóstico de tormentas y lluvias para Viedma y Las Grutas
Domingo de inestabilidad en el litoral rionegrino. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte por tormentas fuertes, ráfagas de 60 km/h y un marcado descenso de temperatura para este 8 de marzo en toda la zona costera.
El cierre del fin de semana llega con complicaciones climáticas para la costa de Río Negro.
Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 8 de marzo la región se encuentra bajo alerta amarilla, lo que implica tormentas con capacidad de daño y un cambio brusco en las condiciones de navegación y playa.
Con temperaturas que rondarán los 25°C, el ambiente se mantendrá pesado y húmedo en la capital provincial y en la villa balnearia, funcionando como el escenario ideal para el desarrollo de actividad eléctrica y lluvias intensas.
Cronograma del temporal: ¿Cuándo llega el agua a la costa?
Para quienes planean el regreso a casa o una última caminata por la playa, estos son los momentos clave del domingo en la región:
- Mañana y tarde: El cielo permanecerá mayormente cubierto con un incremento paulatino del viento del noreste. Las primeras celdas de tormenta podrían aparecer de forma aislada, con probabilidades de lluvia de entre el 40% y 70%.
- Noche (El pico de inestabilidad): Se espera que los fenómenos más intensos se registren hacia el final de la jornada. En Viedma, las ráfagas del noreste podrían alcanzar los 59 km/h, mientras que en Las Grutas se prevé una fuerte actividad eléctrica que obligará a buscar refugio.
La velocidad constante se mantendrá entre los 32 y 41 km/h, pero las ráfagas serán el principal riesgo para objetos sueltos en paradores y viviendas.
