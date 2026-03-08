Alerta amarilla en Río Negro: pronóstico de tormentas y lluvias para Viedma y Las Grutas

El cierre del fin de semana llega con complicaciones climáticas para la costa de Río Negro.

Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este domingo 8 de marzo la región se encuentra bajo alerta amarilla, lo que implica tormentas con capacidad de daño y un cambio brusco en las condiciones de navegación y playa.

Con temperaturas que rondarán los 25°C, el ambiente se mantendrá pesado y húmedo en la capital provincial y en la villa balnearia, funcionando como el escenario ideal para el desarrollo de actividad eléctrica y lluvias intensas.

Cronograma del temporal: ¿Cuándo llega el agua a la costa?

Para quienes planean el regreso a casa o una última caminata por la playa, estos son los momentos clave del domingo en la región:

Mañana y tarde: El cielo permanecerá mayormente cubierto con un incremento paulatino del viento del noreste. Las primeras celdas de tormenta podrían aparecer de forma aislada, con probabilidades de lluvia de entre el 40% y 70% .

El cielo permanecerá mayormente cubierto con un incremento paulatino del viento del noreste. Las primeras celdas de podrían aparecer de forma aislada, con probabilidades de lluvia de entre el . Noche (El pico de inestabilidad): Se espera que los fenómenos más intensos se registren hacia el final de la jornada. En Viedma, las ráfagas del noreste podrían alcanzar los 59 km/h, mientras que en Las Grutas se prevé una fuerte actividad eléctrica que obligará a buscar refugio.

La velocidad constante se mantendrá entre los 32 y 41 km/h, pero las ráfagas serán el principal riesgo para objetos sueltos en paradores y viviendas.