Alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro: las recomendaciones para cuidar tu casa y el auto

El pronóstico de inestabilidad para las próximas horas en nuestra región invita a tomar algunas precauciones habituales. No se trata de alarmarse, sino de estar preparados para que el viento y la lluvia no alteren nuestra rutina. Realizar un breve repaso por la casa y el patio antes de que comience el fenómeno es la mejor forma de estar tranquilos.

Aquí te dejamos una guía simple con los puntos clave a tener en cuenta.

Resguardar el auto (y no solo por el granizo)

Si bien el granizo es el temor principal, las fuertes ráfagas son igual de peligrosas.

Evitá estacionar bajo árboles: en nuestra región, los sauces y álamos son propensos a desprender ramas pesadas con vientos superiores a los 50 km/h.

Lejos de postes y carteles: buscá lugares abiertos o garajes techados. Si la tormenta te sorprende manejando, bajá la velocidad y encendé las balizas, pero no te detengas bajo puentes de forma imprevista.

Desconectar electrodomésticos sensibles

Las tormentas eléctricas en la zona suelen venir acompañadas de picos de tensión o cortes repentinos.

Desenchufá lo importante: TV, computadoras y módems de internet son los primeros en sufrir descargas por rayos que caen sobre el tendido eléctrico.

Evitá el teléfono fijo: Si tenés línea terrestre, evitá usarla durante la actividad eléctrica, ya que los cables pueden conducir la descarga.

Limpieza de desagües y canaletas

En el Alto Valle y la costa, muchas veces el problema no es cuánta agua cae, sino qué tan rápido puede escurrir.

Retirá hojas y basura: Asegurate de que las rejillas de patios y las canaletas de los techos estén despejadas. El agua acumulada puede filtrar hacia el interior de la vivienda en cuestión de minutos.

Asegurar objetos «voladores»

Con ráfagas previstas de hasta 87 km/h, cualquier objeto suelto se convierte en un proyectil.

Balcones y patios: Guardá macetas, muebles de jardín, tender de ropa y sombrillas. Si tenés chapas sueltas o cartelería, asegurate de fijarlas antes de que el viento se intensifique.

Evitar zonas bajas y anegables

Si estás en la calle, evitá transitar por calles que tradicionalmente se inundan.

No cruces corrientes de agua: Aunque parezca poca profundidad, el agua en movimiento puede desestabilizar un vehículo o arrastrar a una persona.

En la playa: Ante la primera señal de rayos, salí del agua de inmediato y abandoná la zona de arena; el mar y la humedad son conductores naturales de electricidad.

Armar un «kit» básico de emergencia

Los cortes de luz son frecuentes durante estas tormentas. Tené a mano: