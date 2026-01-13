Alerta por tormentas, lluvia y viento en Neuquén y Río Negro este miércoles: zonas afectadas y los peores horarios
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por ráfagas que podrán superar los 90 km/h, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua para este 14 de enero.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla en Neuquén y Río Negro por tormentas, lluvia y viento para este miércoles 14 de enero. En qué partes se espera cada fenómeno meteorológico y cuáles serán los peores horarios.
Con respecto a la alerta por tormenta, el SMN indicó que las mismas estarán acompañadas por «actividad eléctrica, ráfagas que pueden superar los 70 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos».
Por otra parte, con respecto al viento, serán provenientes desde el oeste con «velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h».
Por último, en los sectores que sólo se espera lluvia, anticiparon que se esperan «valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de forma puntual».
Alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro: zonas afectadas y peores horarios
En la provincia de Río Negro, emitieron alerta por tormentas durante horas de la tarde y la noche en:
- General Roca.
- El Cuy.
Mientras tanto, estarán bajo alerta sólo durante la noche:
- Avellaneda.
- Pichi Mahuida.
- Conesa.
- Meseta de Adolfo Alsina.
- Meseta de San Antonio.
- Valcheta.
- Costa de Adolfo Alsina.
Del lado de Neuquén, se esperan fuertes tormentas durante la noche en:
- Confluencia.
- Este de Añelo.
- Este de Pehuenches.
- Picún Leufú.
Alerta por viento en Neuquén y Río Negro: zonas afectadas y peores horarios
En Río Negro, la alerta por fuertes vientos rige para horas de la noche en:
- Bariloche.
- Cordillera y meseta de Pilcaniyeu.
- Cordillera y meseta de Ñorquincó.
- Meseta de Pilcaniyeu.
- Meseta de Ñorquincó.
- 9 de Julio.
- Oeste de El Cuy.
- 25 de Mayo.
- Conesa.
- Meseta y costa de Adolfo Alsina.
- Meseta de San Antonio.
- Valcheta.
Del lado de Neuquén, la alerta rige también solamente para horas de la noche en:
- Confluencia.
- Este y oeste de Añelo.
- Este y oeste de Pehuenches.
- Picún Leufú
- Este y cordillera de Loncopué.
- Este y cordillera de Picunches
- Este y cordillera de Ñorquín.
- Sur y cordillera de Chos Malal.
- Sur y cordillera de Minas.
- Cordillera y zona baja de Aluminé.
- Catán Lil.
- Collón Curá.
- Zapala.
- Zona baja de Huiliches.
- Zona baja de Lácar.
- Los Lagos.
Alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro: zonas afectadas y los peores horarios
En Río Negro, las zonas bajo alerta por lluvias en horas de la noche son:
- Bariloche.
- Cordillera de Pilcaniyeu.
- Cordillera de Ñorquincó.
En Neuquén, la alerta por lluvia también rige únicamente para el horario nocturno en:
- Cordillera de Huiliches.
- Cordillera de Lácar.
- Sur de Aluminé.
- Los Lagos.
Comentarios