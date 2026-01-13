Alerta por tormentas, lluvia y viento en Neuquén y Río Negro este miércoles: zonas afectadas y los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla en Neuquén y Río Negro por tormentas, lluvia y viento para este miércoles 14 de enero. En qué partes se espera cada fenómeno meteorológico y cuáles serán los peores horarios.

Con respecto a la alerta por tormenta, el SMN indicó que las mismas estarán acompañadas por «actividad eléctrica, ráfagas que pueden superar los 70 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos».

Por otra parte, con respecto al viento, serán provenientes desde el oeste con «velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h».

Por último, en los sectores que sólo se espera lluvia, anticiparon que se esperan «valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de forma puntual».

Alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro: zonas afectadas y peores horarios

En la provincia de Río Negro, emitieron alerta por tormentas durante horas de la tarde y la noche en:

General Roca.

El Cuy.

Mientras tanto, estarán bajo alerta sólo durante la noche:

Avellaneda.

Pichi Mahuida.

Conesa.

Meseta de Adolfo Alsina.

Meseta de San Antonio.

Valcheta.

Costa de Adolfo Alsina.

Del lado de Neuquén, se esperan fuertes tormentas durante la noche en:

Confluencia.

Este de Añelo.

Este de Pehuenches.

Picún Leufú.



Alerta por viento en Neuquén y Río Negro: zonas afectadas y peores horarios

En Río Negro, la alerta por fuertes vientos rige para horas de la noche en:

Bariloche .

. Cordillera y meseta de Pilcaniyeu.

Cordillera y meseta de Ñorquincó.

Meseta de Pilcaniyeu.

Meseta de Ñorquincó.

9 de Julio.

Oeste de El Cuy.

25 de Mayo.

Conesa.

Meseta y costa de Adolfo Alsina.

Meseta de San Antonio.

Valcheta.

Del lado de Neuquén, la alerta rige también solamente para horas de la noche en:

Confluencia.

Este y oeste de Añelo.

Este y oeste de Pehuenches.

Picún Leufú

Este y cordillera de Loncopué.

Este y cordillera de Picunches

Este y cordillera de Ñorquín.

Sur y cordillera de Chos Malal.

Sur y cordillera de Minas.

Cordillera y zona baja de Aluminé.

Catán Lil.

Collón Curá.

Zapala.

Zona baja de Huiliches.

Zona baja de Lácar.

Los Lagos.



Alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro: zonas afectadas y los peores horarios

En Río Negro, las zonas bajo alerta por lluvias en horas de la noche son:

Bariloche.

Cordillera de Pilcaniyeu.

Cordillera de Ñorquincó.



En Neuquén, la alerta por lluvia también rige únicamente para el horario nocturno en: