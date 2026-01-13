ESCUCHÁ RN RADIO
Alerta por tormentas, lluvia y viento en Neuquén y Río Negro este miércoles: zonas afectadas y los peores horarios

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por ráfagas que podrán superar los 90 km/h, actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua para este 14 de enero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla en Neuquén y Río Negro por tormentas, lluvia y viento para este miércoles 14 de enero. En qué partes se espera cada fenómeno meteorológico y cuáles serán los peores horarios.

Con respecto a la alerta por tormenta, el SMN indicó que las mismas estarán acompañadas por «actividad eléctrica, ráfagas que pueden superar los 70 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos».

Por otra parte, con respecto al viento, serán provenientes desde el oeste con «velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h».

Por último, en los sectores que sólo se espera lluvia, anticiparon que se esperan «valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de forma puntual».

Alerta por tormentas en Neuquén y Río Negro: zonas afectadas y peores horarios

En la provincia de Río Negro, emitieron alerta por tormentas durante horas de la tarde y la noche en:

  • General Roca.
  • El Cuy.

Mientras tanto, estarán bajo alerta sólo durante la noche:

  • Avellaneda.
  • Pichi Mahuida.
  • Conesa.
  • Meseta de Adolfo Alsina.
  • Meseta de San Antonio.
  • Valcheta.
  • Costa de Adolfo Alsina.

Del lado de Neuquén, se esperan fuertes tormentas durante la noche en:

  • Confluencia.
  • Este de Añelo.
  • Este de Pehuenches.
  • Picún Leufú.

Alerta por viento en Neuquén y Río Negro: zonas afectadas y peores horarios

En Río Negro, la alerta por fuertes vientos rige para horas de la noche en:

  • Bariloche.
  • Cordillera y meseta de Pilcaniyeu.
  • Cordillera y meseta de Ñorquincó.
  • Meseta de Pilcaniyeu.
  • Meseta de Ñorquincó.
  • 9 de Julio.
  • Oeste de El Cuy.
  • 25 de Mayo.
  • Conesa.
  • Meseta y costa de Adolfo Alsina.
  • Meseta de San Antonio.
  • Valcheta.

Del lado de Neuquén, la alerta rige también solamente para horas de la noche en:

  • Confluencia.
  • Este y oeste de Añelo.
  • Este y oeste de Pehuenches.
  • Picún Leufú
  • Este y cordillera de Loncopué.
  • Este y cordillera de Picunches
  • Este y cordillera de Ñorquín.
  • Sur y cordillera de Chos Malal.
  • Sur y cordillera de Minas.
  • Cordillera y zona baja de Aluminé.
  • Catán Lil.
  • Collón Curá.
  • Zapala.
  • Zona baja de Huiliches.
  • Zona baja de Lácar.
  •  Los Lagos.

Alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro: zonas afectadas y los peores horarios

En Río Negro, las zonas bajo alerta por lluvias en horas de la noche son:

  • Bariloche.
  • Cordillera de Pilcaniyeu.
  • Cordillera de Ñorquincó.

En Neuquén, la alerta por lluvia también rige únicamente para el horario nocturno en:

  • Cordillera de Huiliches.
  • Cordillera de Lácar.
  • Sur de Aluminé.
  • Los Lagos.

