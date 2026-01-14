Calor extremo de 38°C, tormentas y mareas de casi 7 metros en Las Grutas este miércoles: los peores horarios

Este miércoles 14 de enero, el balneario de Las Grutas presenta un escenario meteorológico complejo. El ingreso de un sistema inestable chocará con la masa de aire caliente instalada en el Golfo San Matías, generando un combo de calor sofocante, vientos violentos y un fenómeno de mareas que obligará a los turistas a abandonar la orilla mucho antes de lo previsto.

El pico del calor: 38 grados bajo el sol en Las Grutas

Tras una mínima de 17°C, el ascenso térmico ha sido feroz durante la mañana. Se espera una máxima de 38°C, lo que generará condiciones de calor extremo. La sensación térmica será aún mayor debido al incremento de la humedad previo a las tormentas, por lo que la hidratación constante es la recomendación principal para quienes estén en la zona de las bajadas.

Viento fuerte y probabilidad de tormentas en Las Grutas

El factor de mayor cuidado para quienes están en la playa será el viento y la inestabilidad eléctrica. Según el reporte oficial del SMN, la probabilidad de lluvia con actividad eléctrica es del 70%, con el periodo más inestable concentrado entre la tarde y la noche.

Se esperan soplos del sector variable que podrían alcanzar picos de entre 51 y 87 km/h. Este nivel de viento es capaz de convertir sombrillas y objetos sueltos en proyectiles peligrosos.

El dato clave: marea extraordinaria de 7,45 metros este miércoles

A este escenario se suma un fenómeno natural que reducirá drásticamente el espacio de playa. Para este miércoles se esperan mareas de gran altura que llegarán hasta la base de los acantilados:

Marea de la mañana: alcanzó los 7,11 metros a las 8:46.

alcanzó los 7,11 metros a las 8:46. Marea de la noche (La más alta): el pico máximo será a las 21:08, con una altura prevista de 7,45 metros.

Al coincidir la pleamar con ráfagas de casi 90 km/h, el mar subirá con más fuerza de la habitual. Se recomienda no dejar vehículos en las bajadas playeras y retirar pertenencias con mucha antelación, ya que la playa «desaparecerá» bajo el agua hacia el final del día.