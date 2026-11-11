Alerta por un asteroide de 60 metros: qué pasará en 2032 y por qué la NASA descartó el peligro

Un asteroide del tamaño de un edificio de 15 pisos encendió las alarmas de los organismos internacionales encargados de vigilar el espacio. Se trata del 2024 YR4, un objeto descubierto a fines de 2024 que, durante varias semanas, fue considerado una posible amenaza para la Tierra. Los primeros cálculos indicaban que podía impactar contra nuestro planeta el 22 de diciembre de 2032, pero nuevas observaciones permitieron descartar ese escenario.

Según informó la NASA, el asteroide no representa un riesgo significativo de colisión con la Tierra durante el próximo siglo. Además, las observaciones realizadas con el telescopio espacial James Webb en febrero de 2026 permitieron descartar otra posibilidad que había despertado interés entre los astrónomos: un eventual impacto contra la Luna.

Qué es el asteroide 2024 YR4 y por qué preocupó a los científicos

El 2024 YR4 fue detectado el 27 de diciembre de 2024 por el sistema ATLAS, una red de telescopios financiada por la NASA y diseñada para identificar objetos que podrían acercarse peligrosamente a nuestro planeta.

Los primeros estudios revelaron que se trataba de un asteroide de dimensiones considerables.

Posteriormente, las observaciones infrarrojas del telescopio espacial James Webb permitieron estimar que mide entre 53 y 67 metros de diámetro, aproximadamente la altura de un edificio de 15 pisos.

Aunque no tiene el tamaño necesario para provocar una extinción global, un objeto de estas características podría ocasionar daños importantes si ingresara en la atmósfera sobre una zona poblada.

Por ese motivo, los científicos comenzaron a estudiar cuidadosamente su trayectoria.

La fecha que generó preocupación: 22 de diciembre de 2032

Los primeros cálculos orbitales indicaban que el 22 de diciembre de 2032 existía una pequeña posibilidad de que el asteroide impactara contra la Tierra.

A medida que se incorporaron nuevas observaciones, las estimaciones fueron modificándose.

En febrero de 2025, la probabilidad llegó a alcanzar aproximadamente el 3,1%, una cifra que llamó la atención de los especialistas en defensa planetaria.

Aunque significaba que la posibilidad de que no ocurriera una colisión seguía siendo ampliamente mayoritaria, el porcentaje justificaba continuar con el seguimiento del objeto.

El asteroide incluso alcanzó el nivel 3 en la escala de Turín, utilizada para clasificar el riesgo de impacto de objetos cercanos a la Tierra.

Sin embargo, la situación cambió cuando los astrónomos consiguieron reunir información más precisa sobre su órbita.

Cómo hizo la NASA para descartar el impacto del asteroide contra la Tierra

La clave estuvo en observar el asteroide desde distintos telescopios y mejorar los cálculos sobre su trayectoria.

Cada nueva medición permitió determinar con mayor precisión dónde se encontraría el objeto en los próximos años.

El 24 de febrero de 2025, la NASA informó que la probabilidad de impacto para diciembre de 2032 había descendido hasta el 0,004%.

Con esos resultados, los especialistas concluyeron que el asteroide no representaba una amenaza significativa para nuestro planeta.

La disminución del riesgo no se produjo porque el asteroide cambiara de dirección, sino porque los científicos consiguieron calcular mejor su recorrido.

Este proceso es habitual en astronomía: cuando se descubre un objeto, las primeras estimaciones tienen un margen de incertidumbre que disminuye con nuevas observaciones.

El giro inesperado: también existía la posibilidad de que chocara contra la Luna

Después de descartar una colisión con la Tierra, los científicos comenzaron a estudiar otro escenario.

Los cálculos indicaban que el 2024 YR4 podía impactar contra la Luna el 22 de diciembre de 2032.

En determinado momento, esa probabilidad llegó al 4,3%, lo que convirtió al objeto en un caso de especial interés para los astrónomos.

Un eventual choque lunar habría permitido estudiar las consecuencias de un impacto de grandes dimensiones sobre la superficie de nuestro satélite natural.

Sin embargo, esa posibilidad también terminó descartándose.

Qué descubrió el telescopio James Webb sobre el asteroide

El 5 de marzo de 2026, la NASA anunció que nuevas observaciones realizadas con el telescopio espacial James Webb habían permitido eliminar la posibilidad de un impacto contra la Luna.

Los datos fueron obtenidos durante dos sesiones de observación, realizadas el 18 y el 26 de febrero.

Gracias a esa información, los especialistas del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) lograron precisar aún más la trayectoria del asteroide.

Los cálculos indicaron que el 2024 YR4 pasará a unos 21.200 kilómetros de la superficie lunar en diciembre de 2032, sin provocar una colisión.

De esta manera, los científicos descartaron tanto el impacto terrestre como el lunar para esa fecha.

Qué pasaría si un asteroide de este tamaño chocara contra la Tierra

Aunque el 2024 YR4 no representa una amenaza para nuestro planeta, su descubrimiento permitió analizar los posibles efectos de un objeto de dimensiones similares.

Según las estimaciones de la NASA, un asteroide de entre 40 y 60 metros podría desintegrarse parcialmente en la atmósfera y provocar una explosión aérea capaz de romper ventanas y ocasionar daños estructurales menores en una ciudad.

Los efectos dependerían de su tamaño exacto, composición, velocidad y lugar de ingreso.

En objetos de mayores dimensiones, las consecuencias podrían ser más graves.

Sin embargo, los científicos aclararon que no se espera que el 2024 YR4 produzca ninguno de esos efectos en 2032.

Por qué la NASA sigue vigilando asteroides cercanos a la Tierra

El caso del 2024 YR4 demostró la importancia de los sistemas internacionales de detección temprana.

La NASA cuenta con programas especializados que identifican objetos cercanos a la Tierra y calculan sus trayectorias futuras.

Uno de ellos es Sentry, un sistema automatizado que analiza posibles riesgos de impacto durante las próximas décadas.

También existen proyectos de defensa planetaria, como la misión DART, que en 2022 logró modificar la órbita de un asteroide mediante el impacto controlado de una nave espacial.

El 2024 YR4 terminó convirtiéndose en una demostración de cómo funciona la vigilancia espacial: un objeto inicialmente considerado peligroso fue estudiado durante meses hasta que los especialistas lograron descartar la amenaza.

Por ahora, la conclusión es clara: el asteroide no chocará contra la Tierra ni contra la Luna en diciembre de 2032, según las observaciones y los cálculos actuales de la NASA.