Quién fue el Negro Manuel, el esclavo que cuidó a la Virgen de Luján y avanza en su camino a la santidad

El negro Manuel fue el encargado de cuidar a la figura original de la Virgen de Luján.-

La historia del Negro Manuel y su santificación, impulsada por comunidades afrodescendientes, laicos y la Iglesia católica, recupera el derrotero de Manuel Costa de los Ríos, aquel joven nacido en Cabo Verde que en 1630 atestiguó el milagro de la carreta y consagró 56 años de su vida a custodiar a la Virgen de Luján.

Su causa canónica en Roma ilumina el costado más silenciado de la identidad nacional, demostrando que la patrona de la patria, la Virgen de Luján, eligió como primer guardián a un esclavo africano que solo reconoció como dueña a la Madre de Dios.

El milagro de la carreta y la devoción del Negro Manuel ante la Virgen de Luján

La crónica histórica sobre los primeros años del culto mariano en el país, documentada en las investigaciones canónicas de monseñor Juan Guillermo Durán y en crónicas coloniales de Pedro Nolasco, registra hitos fundamentales en la biografía del custodio.

Nacido y bautizado en las islas africanas de Cabo Verde, arribó al puerto de Buenos Aires en un contingente de personas esclavizadas procedente de Pernambuco, siendo adquirido por el capitán Andrea Juan y luego por el hacendado Bernabé González Filiano.

Manuel formaba parte de la caravana que transportaba las imágenes hacia Santiago del Estero y presenció el instante en que los bueyes se negaron a avanzar, quedando a cargo del cuidado directo de la pequeña figura de terracota de 38 centímetros cuando se comprobó que la carreta solo marchaba sin ese cajón.

Instalado en una modesta choza de barro y paja, recibía a los peregrinos, encendía las lámparas de aceite y ungía a los enfermos con el sebo bendecido de las velas; ante los reclamos económicos de herederos que pretendían venderlo o trasladarlo, respondía con firmeza que no pertenecía a ningún patrón humano sino exclusivamente a su «Ama y Señora».

Cuando el paraje original cayó en abandono, doña Ana de Matos compró a Manuel por 250 pesos para que continuara sirviendo a la imagen en sus nuevas tierras, donde hoy se erige la basílica; según los cronistas Oliver y Maqueda, Manuel vistió saco rústico y barba de ermitaño hasta su muerte en 1686, ocurrida un sábado tal como le había sido revelado en oración, descansando sus restos en la cripta histórica del santuario.

El camino canónico: la historia del Negro Manuel y su santificación en el Vaticano

El proceso formal para elevar a los altares a Manuel Costa de los Ríos como el primer santo de origen africano ligado a la Argentina avanza en los organismos de la Santa Sede: