Alerta por viento este jueves en Río Negro, Chubut y diez provincias más: los peores horarios

El mal clima se mantiene este jueves en varias algunas zonas del país, para las que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas por viento fuerte.

De acuerdo con el reporte del organismo, “hasta el viernes 26 a la madrugada el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 80 km/”.

Esta alerta afecta a la zona costera de Santa Cruz y Chubut, gran parte de Río Negro, toda la provincia de La Pampa y San Luis, y gran parte de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

Los peores horarios de viento en el Río Negro este jueves de alerta

Según detalla el SMN, las fuertes ráfagas de viento llegarán por la tarde a la zona del Alto Valle, centro y costa de Río Negro.

Se espera que el viento y la alerta que lo acompaña se extienda hasta el viernes por la tarde. Lo que marcará un inicio de fin de semana complicado.

Además, rige en la zona una alerta por lluvias, sobretodo en la zona centro de la provincia. Allí se esperan precipitaciones con intensidad variada y valores de acumulación que podrían rondar entre los 15 y los 30 mm.