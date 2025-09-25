Ciclogénesis en Buenos Aires: avanza un frente frío y hay alerta por tormentas hacia el fin de semana

Ciclogénesis hacia el fin de semana en Argentina y alertas. Foto: Gentileza Meteored.

Hay pronosticado en Argentina una ciclogénesis hacia el fin de semana, Según indicó el sitio especializado Meteored, el sábado se espera una jornada muy inestable en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas para el 27 de septiembre.

Viento y tormentas en Buenos Aires: llega la ciclogénesis

Desde este jueves empezarán a registrarse un incremento en la intensidad del viento. «Para el viernes se espera la jornada más ventosa en Buenos Aires, con ráfagas que podrían rondar o levemente superar los 50 km/h del noreste«, indicaron desde Meteored.

En tanto, mencionó que el sábado avanzará un frente frío y habrá tormentas en San Luis, La Pampa, Córdoba y parte de la provincia bonaerense.

Ciclogénesis y alerta por tormentas en Buenos Aires el sábado

Desde el Servicio Meteorológico Nacional anunciaron que hay una alerta por tormentas en el noroeste de Buenos Aires para el sábado.

«El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua, además de frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo e intensas ráfagas.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual», señalaron.

Estas serán las zonas afectadas:

Arrecifes – Capitán Sarmiento – Carmen de Areco – Chacabuco – Colón – General Arenales – General Pinto – Junín – Leandro N. Alem – Lincoln – Pergamino – Rojas – Salto: alerta por tormentas en la madrugada y mañana del sábado.

Qué es la ciclogénesis, el fenómeno que afectará a Buenos Aires

Según explicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciclogénesis es la formación de un sistema de baja presión que, al momento de intensificarse, puede generar fuertes vientos, lluvias persistentes y mucha inestabilidad.

Además el organismo señaló que se produce por una caída abrupta de la presión atmosférica.