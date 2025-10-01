Alerta por viento, lluvias y ráfagas de hasta 120 km/h en la Patagonia: las provincias afectadas este miércoles
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por las condiciones del tiempo este 1 de octubre.
La semana sigue con alerta en algunas zonas del país. Hay una advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por viento y lluvias en gran parte de la Patagonia. En algunos sectores las ráfagas podrían llegar a los 120 km/h este miércoles 1 de octubre. Conocé los peores horarios y las provincias afectadas.
Las provincias de la Patagonia con alerta por lluvias y vientos: los peores horarios
En Tierra del Fuego rige una alerta amarillo por vientos para este miércoles por la tarde. En tanto en Santa Cruz hay una advertencia por ráfagas y lluvias durante esta mañana y tarde. En Chubut la alerta es por vientos en la tarde.
«El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h«, señaló el organismo en las áreas bajo alerta naranja.
En los puntos con alerta por lluvia, el SMN describió que se esperan» valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en 24 hs, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas».
Recomendaciones del SMN por alerta por lluvias fuertes
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Recomendaciones del SMN por viento fuerte
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Con Noticias Argentinas
Comentarios