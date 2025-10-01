Alerta por viento, lluvias y ráfagas de hasta 120 km/h en la Patagonia: las provincias afectadas este miércoles

La semana sigue con alerta en algunas zonas del país. Hay una advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por viento y lluvias en gran parte de la Patagonia. En algunos sectores las ráfagas podrían llegar a los 120 km/h este miércoles 1 de octubre. Conocé los peores horarios y las provincias afectadas.

Las provincias de la Patagonia con alerta por lluvias y vientos: los peores horarios

En Tierra del Fuego rige una alerta amarillo por vientos para este miércoles por la tarde. En tanto en Santa Cruz hay una advertencia por ráfagas y lluvias durante esta mañana y tarde. En Chubut la alerta es por vientos en la tarde.

«El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que podrán alcanzar los 120 km/h«, señaló el organismo en las áreas bajo alerta naranja.

En los puntos con alerta por lluvia, el SMN describió que se esperan» valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en 24 hs, pudiendo ser superados de manera puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas».

Recomendaciones del SMN por alerta por lluvias fuertes

Evitá actividades al aire libre. No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra. Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas. Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones del SMN por viento fuerte

Evitá actividades al aire libre. Asegurá los elementos que puedan volarse. Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

