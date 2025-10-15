ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Sociedad

Viento intenso y ráfagas de hasta 90 km/h, miércoles difícil en el Alto Valle: las horas más complicadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para este miércoles que afectará también la región del Alto Valle. Mirá el detalle del pronóstico.

Redacción

Por Redacción

Viento en el Alto Valle. Foto: archivo Florencia Salto.

Viento en el Alto Valle. Foto: archivo Florencia Salto.

El viento será el gran protagonista de la jornada de este miércoles. La alerta amarilla que lanzó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alcanzará a la región del Alto Valle y se anticiparon ráfagas que podrían alcanzar o superar los 90km/h.

Pronóstico del tiempo para el Alto Valle: las horas más complicadas por el viento

Los pronósticos indican que la velocidad del viento oscilará entre los 42 y 50 kilómetros por hora. Estas velocidades se sentirán de manera constante durante gran parte del día. La dirección predominante del viento será del Oeste.

Lo más destacado serán las ráfagas, que podrían alcanzar entre 79 y 87 kilómetros por hora. Estas ráfagas se esperan especialmente durante la tarde, convirtiéndola en la franja horaria más complicada.

En cuanto a las temperaturas, la mínima estimada para el miércoles será de 14°C. La máxima alcanzará los 25°C, ofreciendo un contraste térmico. A pesar del viento, la jornada será templada, especialmente hacia el mediodía.


Temas

Alto Valle

Neuquén

Pronóstico del Tiempo

Río Negro

Viento

El viento será el gran protagonista de la jornada de este miércoles. La alerta amarilla que lanzó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alcanzará a la región del Alto Valle y se anticiparon ráfagas que podrían alcanzar o superar los 90km/h.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios