Viento intenso y ráfagas de hasta 90 km/h, miércoles difícil en el Alto Valle: las horas más complicadas

El viento será el gran protagonista de la jornada de este miércoles. La alerta amarilla que lanzó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alcanzará a la región del Alto Valle y se anticiparon ráfagas que podrían alcanzar o superar los 90km/h.

Pronóstico del tiempo para el Alto Valle: las horas más complicadas por el viento

Los pronósticos indican que la velocidad del viento oscilará entre los 42 y 50 kilómetros por hora. Estas velocidades se sentirán de manera constante durante gran parte del día. La dirección predominante del viento será del Oeste.

Lo más destacado serán las ráfagas, que podrían alcanzar entre 79 y 87 kilómetros por hora. Estas ráfagas se esperan especialmente durante la tarde, convirtiéndola en la franja horaria más complicada.

En cuanto a las temperaturas, la mínima estimada para el miércoles será de 14°C. La máxima alcanzará los 25°C, ofreciendo un contraste térmico. A pesar del viento, la jornada será templada, especialmente hacia el mediodía.