Miércoles de alerta en Neuquén y Río Negro: ¿a qué hora empieza el temporal de viento y lluvia?

Emiten combo de alerta por lluvia y viento en la Patagonia. Foto: archivo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para este miércoles que afectará a Neuquén, Río Negro y varias provincias de la Patagonia. Anticipó que será una jornada complicada por el temporal de viento y lluvia, por ello acá te brindamos información de las horas a tener en cuenta.

Por la lluvia, el organismo nacional informó que «el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes» y precisó que «se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual».

En cuanto al viento señaló que «el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local».

Alerta en Neuquén y Río Negro: el detalle del clima

La alerta amarilla afectará a toda la provincia de Neuquén y en Río Negro solo alcanzará a todo el sector este de la provincia, alcanzando regiones como:

Bariloche.

Pilcaniyeu.

Ñorquincó.

9 de Julio.

El Cuy.

25 de Mayo.

General Roca.

Respecto a la franja horaria más complicada será por lluvia, toda la mañana, pudiendo presentar mejorías después del mediodía, aunque no se descartan precipitaciones leves y de manera aisladas.

El viento por su parte se sentirá con mayor fuerza durante la tarde, precisamente dentro de la franja horaria del mediodía y hasta el atardecer. Hacia la noche las ráfagas disminuirán su intensidad, pero persistirá el viento de manera leve.