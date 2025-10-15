Miércoles de alerta en Neuquén y Río Negro: ¿a qué hora empieza el temporal de viento y lluvia?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reiteró la alerta amarilla para este 15 de octubre que además de afectar a Neuquén y Río Negro, alcanzará a otras provincias de la Patagonia.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla para este miércoles que afectará a Neuquén, Río Negro y varias provincias de la Patagonia. Anticipó que será una jornada complicada por el temporal de viento y lluvia, por ello acá te brindamos información de las horas a tener en cuenta.
Por la lluvia, el organismo nacional informó que «el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente fuertes» y precisó que «se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 mm, pudiendo ser superados de forma puntual».
En cuanto al viento señaló que «el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre los 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local».
Alerta en Neuquén y Río Negro: el detalle del clima
La alerta amarilla afectará a toda la provincia de Neuquén y en Río Negro solo alcanzará a todo el sector este de la provincia, alcanzando regiones como:
- Bariloche.
- Pilcaniyeu.
- Ñorquincó.
- 9 de Julio.
- El Cuy.
- 25 de Mayo.
- General Roca.
Respecto a la franja horaria más complicada será por lluvia, toda la mañana, pudiendo presentar mejorías después del mediodía, aunque no se descartan precipitaciones leves y de manera aisladas.
El viento por su parte se sentirá con mayor fuerza durante la tarde, precisamente dentro de la franja horaria del mediodía y hasta el atardecer. Hacia la noche las ráfagas disminuirán su intensidad, pero persistirá el viento de manera leve.
