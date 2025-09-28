Una semana con el viento como protagonista en el Alto Valle: ráfagas de hasta 50 km/h y máximas de 26°C

La semana en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro se perfila con una presencia constante del viento. Se espera un cielo mayormente despejado que acompañará un ascenso progresivo de las temperaturas, brindando jornadas templadas. Sin embargo, las ráfagas serán protagonistas en varios momentos.

Para lo que resta de este lunes 29 de septiembre, el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) experimentará una jornada con cielo ligeramente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa la posibilidad de lluvias aisladas, con una probabilidad que oscila entre el 0 y el 40 por ciento. La temperatura máxima para la jornada alcanzará los 20°C.

El martes 30 de septiembre marcará el inicio de un ascenso gradual de las temperaturas en la región. El SMN pronostica un día ligeramente nublado para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. No se prevén precipitaciones, permitiendo una jornada más estable desde ese aspecto.

Las temperaturas se moverán entre una mínima de 9°C y una máxima de 21°C. El viento será más moderado que el día anterior, con velocidades que irán de 13 a 31 kilómetros por hora, y sin ráfagas significativas. La dirección predominante será variable a lo largo del día, afectando principalmente la mañana y noche.

Miércoles y jueves con fuertes vientos, los peores días para el Alto Valle: avanza la primavera

Para el miércoles 1 de octubre, el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) experimentará un notable aumento de las temperaturas. La mínima alcanzará los 21°C y la máxima se elevará hasta los 25°C. El cielo permanecerá ligeramente nublado, acompañando este cambio térmico.

Sin embargo, el viento volverá a ser protagonista con ráfagas importantes. Se esperan velocidades entre 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían llegar a los 50 kilómetros por hora desde el oeste. La tarde y la noche serán los momentos más ventosos de la jornada.

El jueves 2 de octubre mantendrá la tendencia de estabilidad térmica con una máxima de 25°C y una mínima de 12°C. El cielo seguirá ligeramente nublado, proporcionando condiciones agradables durante el día. Las probabilidades de precipitación se mantendrán nulas según el SMN.

El viento, proveniente del oeste, soplará con velocidades entre 13 y 41 kilómetros por hora. Las ráfagas serán nuevamente un factor a considerar, pudiendo alcanzar los 50 kilómetros por hora, especialmente en la mañana y noche. Es importante estar atentos a estas condiciones.

Un cierre de semana templado pero con viento en el Alto Valle

Finalmente, el viernes 3 de octubre cerrará la semana con un tiempo parcialmente nublado y temperaturas elevadas. La máxima estimada será de 26°C, mientras que la mínima descenderá a los 19°C. No se esperan precipitaciones en el Alto Valle.

El viento del sudoeste se mantendrá presente con velocidades de 23 a 41 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían llegar hasta los 50 kilómetros por hora, concentrándose principalmente en la mañana y la noche. Se recomienda precaución.