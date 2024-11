Alerta por vientos fuertes, tormenta y granizo este lunes: ocho provincias afectadas

La semana inicia con malas condiciones en el clima de ocho provincias de Argentina. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene un alerta por tormentas, posible caída de granizo y vientos fuertes.

Informó por una alerta amarilla por tormentas y granizo en En Corrientes, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy.

El SMN también lanzó una advertencia por fuertes vientos en Santa Cruz.

Alerta por tormenta y granizo en siete provincias

El oeste de Corrientes, noreste de Santa Fe, norte de Santiago del Estero, todo Chaco, todo Formosa, centro y norte de Salta, y sur de Jujuy se verá afectado por fuertes tormentas.



«Se espera que las mismas estén acompañadas por actividad eléctrica frecuente, caída de granizo, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas intensas», agrega el SMN.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que podrían ser superados en forma local.

Se recomienda:



-No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

-Evitar actividades al aire libre.

– No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

-Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

-Estar atento ante la posible caída de granizo.

-Informarsepor las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alerta por fuertes vientos en Santa Cruz

De acuerdo con el reporte del SMN, “el lunes 18 por la noche la zona costera de la provincia de Santa Cruz será afectada por vientos del sector norte».

El viento oscilará entre los «50 y 70 km/h, y se anuncian ráfagas de hasta 90 km/h”.

Se recomienda:

-Evitar actividades al aire libre.

-Asegurar los elementos que puedan volarse.

-Mantenerse informado por autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

*Con información de Noticias Argentinas